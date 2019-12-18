Севастополь - не Київ? У скандальному законопроекті Зеленського помітили ще одну небезпеку

Анексований Севастополь ще можуть внести у законопроект президента України Володимира Зеленського про зміну Конституції.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко. "Місто Севастополь – можливо, воно буде або довключене, або ще внесене. Як тільки Україна поверне Крим, поверне кордон, я впевнений, що це буде там обов'язково. Я думаю, що Севастополь буде довнесено в розгляді перед голосуванням", – сказав він.

У законопроекті Зеленського без Севастополя помітили ще одну небезпеку "Крим.Реаліі"

У той же час народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олег Синютка наголосив, що правки такого характеру необхідно вносити уже зараз, так як існує величезна небезпека, що документ вже не зможуть змінити після першого читання.

"Тому що після першого читання законопроект буде направлений до Конституційного суду і тоді тільки два вибори – або" за "або" проти ". Тому всі речі, які потрібно внести, потрібно обговорити зараз", – зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський раніше подав у Раду законопроект, в якому детально описане його бачення адміністративної реформи в Україні. Експерти вже забили на сполох через безліч "підводних каменів".

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