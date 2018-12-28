Сеул: Хакери оприлюднили особисті дані тисячі перебіжчиків з КНДР

У результаті кібератаки хакери отримали доступ до особистих даних близько тисячі колишніх громадян Північної Кореї, котрі втекли до Південної Кореї, й оприлюднили їх, повідомили в Сеулі.Південнокорейське міністерство у справах об'єднання повідомило про оприлюднення хакерами особистих даних близько 1000 перебіжчиків з КНДР. У зробленій в п'ятницю, 28 грудня, заяві відомства наголошується, що перед цим кіберзлочинці отримали доступ до бази даних відомства в справах біженців, передає агенція новин Reuters.

Минулого тижня в мережу потрапили імена, прізвища, дати народження та адреси 997 колишніх громадян КНДР, котрі перебігли в Південну Корею, зазначається в повідомленні відомства. Представники південнокорейського міністерства у справах об'єднання відмовилися коментувати запитання, чи причетна Північна Корея до цієї хакерської атаки. Вони зазначили лише, що цим випадком займається поліція.

Нині на території Південної Кореї перебуває близько 32 тисяч втікачів із КНДР. Раніше північнокорейські відомства та організації нерідко підозрювалися в причетності до кібернападів на південнокорейські урядові структури та компанії. Утім, офіційний Пхеньян постійно заперечував ці закиди.

Нагадаємо, днями КНДР та Південна Корея символічно об'єднали свої залізниці.