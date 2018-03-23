Сестра Савченко: Надію використовували і хотіли вбити

Позафракційного нардепа Надію Савченко хотіли вбити, але пізніше цей план замінили на знищення її авторитету.

"Її використовували для знищення самої її. Надію намагалися фізично знищити, а коли зрозуміли, що буде великий резонанс, розгорнулася кампанія морального знищення, це почалося більше року тому", - заявила сестра нардепа Віра Савченко в ефірі "1 + 1".

При цьому вона не назвала прізвища тих, хто "замовляв" Надію, і тих, хто попередив її про це.

Як повідомляв "Обозреватель", Надія Савченко заявляє, що Адміністрація президента України давала наказ на її ліквідацію.

Нагадаємо, Савченко затримали 22 березня. Суд поки не визначив запобіжний захід для народного депутата.