Четверо погибших.

Морпехов.

Это основная мысль сегоднешнего дня, что не даёт мне покоя.

Четверо погибших. За раз.

Буду ли я обвинять нынешнего президента? Нет. Страдать той упоротой х*рней, как большинство "уставших от войны" на тему "ему просто это выгодно" - избавьте. Это Россия дала в руки своего боевика оружия. Обучила. Платит зарплату. Поставила задачу.

И он её выполнил.

Есть ли у меня претензия к пророссийским боевикам?

Нет.

Потому что они враги, и ведут себя соответственно. Так как и должны вести себя враги. Они нас убивают. Это их цель, задача, их миссия. Их для этого вооружали, снабжали, ставили в руководство российских офицеров, проводили обучение с российскими инструкторами, делали совместные операции с российскими регулярными подразделениями.

Так чего от них ожидать? Что после удачного диалога они сложат оружие и заживут с нами в мире? Извините, но бойцового пса выращивают в боях не для того чтоб он мило игрался с соседской кошкой гуляя по улице без ошейника.

Не будет этого. Война ведется до победы. Или капитуляции. В различных формах. Они её инициировали. И они её ведут.

На Южном направлении и во время "прекращения огня" были обстрелы несмотря на "лайтовые" отчеты штаба ООС. Тем не менее морпехи держали себя в руках.

Но с сегоднешнего дня морпехи снова возьмут участие в челендже "кто тут лучший убийца". Потому что когда вдруг по линии начинают активно дохнуть сепары, почему то у коллаборантов резко падает запал охотиться за нашими солдатами.

Это к сожалению единственный способ принудить противника к миру.

Но единственного чего я в данной ситуации не пойму - так это если не будет адекватной реакции руководства сверху. Морпехи выцелят своих жертв. Они отомстят. Вне зависимости от желаний высокого начальства. По другому они не могут.

Но воевать надо с помощью командования, а не вопреки ему. И пора бы наконец нашей верхушке осознать что у нас идет война.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся