Серце за півмільйона й електронний список донорів: що українцям очікувати від закону про трансплантацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон про трансплантацію органів в Україні. Так фактично було розпочато реформування системи пересадки органів – очікується запуск електронної бази даних донорів та реципієнтів, а Кабінетом Міністрів уже названі тарифи на трансплантацію.

Скільки буде коштувати пересадити серце і коли очікувати запуску системи пересадки – в матеріалі OBOZREVATEL.

Серце – півмільйона, нирка – третина: тарифи на трансплантацію

Напередодні новорічних свят Володимир Зеленський підписав низку законів, серед яких виявився і 418-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". Крім того, Кабмін затвердив такі тарифи на проведення операцій:

Алотрансплантація (пересадка від іншої людини) нирки – 323 тис. грн;

АВО-несумісна алотрансплантація (пересадка від людини з іншою групою крові) нирки - 721 тис. грн;

Трансплантація серця або комплексу "серце-легені" – 535 тис. грн;

Пересадка печінки або її частини – 855 тис. грн;

Донорська нефректомія нирки (вилучення для пересадки) – 33 тис. грн;

Донорська резекція печінки (вилучення печінки або частини) – 116 тис. грн;

Донорський етап (вилучення органів у донора-трупа) – 74 тис. грн;

Тканинне типування донора і реципієнта – кожне по 18 тис. грн;

Пересадка гемопоетичних стовбурових клітин від іншої людини – 1,36 млн. грн;

Пересадка гемопоетичних стовбурових клітин самому собі – 1,3 млн. грн.

Голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor" Ірина Заславець у коментарі OBOZREVATEL розповіла, що гроші на пересадку вже передані в 10 клінік авансом. Коли вони їх витратять, то за наступні трансплантації отримуватимуть кошти, згідно з тарифом.

"Це гроші, які вже отримали клініки. Гроші з пілотного проєкту їм надали авансом – у 10 установ із 12. На 2020 рік у такий же спосіб виділили гроші і коли клініки їх використають, то зможуть отримувати виплати за кожну трансплантацію. Ми зараз говоримо про те, що пацієнтам не потрібно буде нічого платити", – розповіла Заславець.

Трансплантація органів в Україні iproup.com

Коли очікувати запуск

Повноцінний запуск реформованої системи трансплантації відбудеться з 1 січня 2021 року, коли буде здійснений запуск ЕГІСТ (Єдиної державної інформаційної системи трансплантації). У тестовому режимі її запустять уже з весни 2020 року, але обов'язковим її використання стане тільки з 2021.

"Із квітня запускається повномасштабне тестування. Якщо влітку стане зрозуміло, що все, система працює, то лікарі одразу зможуть нею користуватися", – розповіла експертка.

Із запуском системи вже був неприємний випадок, коли в законодавстві прописали, що її використання при трансплантації обов'язково, але сама ЕГІСТ іще не працювала. Це зробило пересадку органів на деякий час незаконною. Тому, для уникнення такої ж ситуації знову, обов'язкове використання ЕГІСТ введуть лише з січня 2021 року. До моменту повноцінного старту системи трансплантація буде здійснюватися за тими ж даними, які є на паперових носіях.

Сама ЕГІСТ значно спростить і поліпшить роботу з пересадкою органів. Там буде міститися інформація про клітини й органи, які зараз доступні від донорів і про те, що потрібно реципієнтам. Щоразу при внесенні нових даних у базу, система буде автоматично підбирати пари донор-реципієнт, виходячи з критеріїв та інформації, що в ній міститься – сумісність, ступінь екстреності трансплантації, відстань між клініками і так далі.

Трансплантація органів в Україні

Якщо говорити більш детально, то в ЕГІСТ можна буде знайти таку інформацію:

дозвіл або заборона людини (або його представника) на посмертне донорство;

перелік анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

список живих донорів;

список реципієнтів;

список людей, яким уже що-небудь трансплантували;

клініки та інші установи, де можуть здійснити трансплантацію

перелік транспланто-координаторів.

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Що ще корисного в законі

Як зазначає Ірина, підписаний закон корисний не тільки впровадженням ЕГІСТ, а й іншими важливими моментами для лікарів. Наприклад, опрацьовуються інструкції з діагностики смерті мозку. Їх хочуть зробити максимально зрозумілими і без можливості зробити "крок у сторону".

"Наказ щодо алгоритму констатації смерті мозку діє вже кілька років, але останнім часом були консультації з лікарями, як зробити так, щоб він був для них максимально чітким. Основне завдання: розробити такий алгоритм, щоб лікар розумів кожен крок і цей крок не викликав жодних сумнівів", – розповіла Заславець.

Також у законі прописана можливість скликання консиліуму для визначення смерті мозку і виклику бригади для таких же цілей.

Ще одним важливим моментом є визначення дій, які ведуть до кримінального переслідування. За словами Ірини Заславець, якби на початку 2019 року лікар зробив би успішну пересадку від матері до дитини з їх згоди, то все одно це вважалося б злочином, так як він не використав ЕГІСТ (тоді система не працювала і була обов'язковою). З ухваленням закону ситуація змінилася – тепер кримінальна відповідальність була б тільки в тому випадку, якщо б лікар заподіяв шкоду здоров'ю реципієнта або донора.

"Це важливо, тому що вся ініціатива, що раніше відбувалася в трансплантації – каралася. Лікарі горіли, розуміли, що весь світ іде до цього методу лікування і він логічний в Україні. Лікарі констатували смерть мозку, отримували згоду від рідних, а потім нейрохірург, у закладі якого був донор, ще кілька років ходив на допити", – розповіла експертка.

Крім того, багато моментів закону будуть регулюватися підзаконними актами, щоб у разі чого можна було простіше їх змінювати, виходячи з практики лікарів.

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