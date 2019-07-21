"Серпентарій!" Притула замахнувся на спікера Ради

Відомий телеведучий Сергій Притула, який проходить під №30 у виборчому списку партії "Голос", заявив, що сяде у крісло спікера Ради після парламентських виборів, якщо так вирішать колеги.

Таке висловлювання прозвучало перед тим, як він проголосував на дільниці в Києві. "Якщо колеги захочуть, і буде на те воля інших людей, то доведеться трохи закатати рукава, повчитися добре, підготуватися і тоді з Божою поміччю спробуємо", – сказав він.

При цьому Притула порівняв Раду з серпентарієм і помітив, що через місяць у нього "увіллється нова кров".

Сергій Притула Скріншот з відео

На питання, за кого віддасть свій голос, телеведучий відповів: "Я буду голосувати за гарний настрій українців".

Притула при цьому підкреслив, що Верховна Рада з клубу феодалів може перетворитися в ефективний офіс.

"Зараз відбувається не тільки оновлення самих принципів роботи, я більш ніж упевнений, люди, які зараз вливаються до Верховної Ради не інфіковані тими схемами, які жили у парламентській залі так багато років", – заявив шоумен.

"Зміни коаліцій можуть бути дуже різні. Головне, щоб у будь-який з цих конфігурацій коаліцій, не було тих, хто піклується про російський інтерес в Україні. Для нас ключовим є облік наших програмних речей в коаліційній угоді", – пояснив Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула розкритикував лідера "Оппоблоку" Євгена Мураєва у прямому ефірі.

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