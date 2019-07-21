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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Серпентарій!" Притула замахнувся на спікера Ради

11.7т Читати матеріал російською

Відомий телеведучий Сергій Притула, який проходить під №30 у виборчому списку партії "Голос", заявив, що сяде у крісло спікера Ради після парламентських виборів, якщо так вирішать колеги.

Таке висловлювання прозвучало перед тим, як він проголосував на дільниці в Києві. "Якщо колеги захочуть, і буде на те воля інших людей, то доведеться трохи закатати рукава, повчитися добре, підготуватися і тоді з Божою поміччю спробуємо", – сказав він.

При цьому Притула порівняв Раду з серпентарієм і помітив, що через місяць у нього "увіллється нова кров".

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Сергій Притула

Сергій Притула

Скріншот з відео

На питання, за кого віддасть свій голос, телеведучий відповів: "Я буду голосувати за гарний настрій українців".

Притула при цьому підкреслив, що Верховна Рада з клубу феодалів може перетворитися в ефективний офіс.

"Зараз відбувається не тільки оновлення самих принципів роботи, я більш ніж упевнений, люди, які зараз вливаються до Верховної Ради не інфіковані тими схемами, які жили у парламентській залі так багато років", – заявив шоумен.

"Зміни коаліцій можуть бути дуже різні. Головне, щоб у будь-який з цих конфігурацій коаліцій, не було тих, хто піклується про російський інтерес в Україні. Для нас ключовим є облік наших програмних речей в коаліційній угоді", – пояснив Притула.

"Серпентарій!" Притула замахнувся на спікера Ради
"Серпентарій!" Притула замахнувся на спікера Ради
"Серпентарій!" Притула замахнувся на спікера Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула розкритикував лідера "Оппоблоку" Євгена Мураєва у прямому ефірі.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Сергій Притула
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Притула вміє гарно говорити)) То нехай буде спікером. Хоч приємно буде слухати...
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Сало Уронили
Сало Уронили
ахаха голос на детотворящий орган сядет со своми 3%
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Нормальный ход. Притула - прекрасная кандидатура на спикера. Не курва какая то.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Одиозный Сергей, а хто курва і,бажано,чому?
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