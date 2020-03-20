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20 березня • оновлено в 18:35
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Сергію Шахову стало гірше від коронавірусу. Відео

1.4т
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Стан здоров'я народного депутата України Сергія Шахова, який хворіє на коронавірус, погіршився.

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З'явилося запаморочення, став більше кашляти і підвищилася температура, розповів нардеп у відеозверненні, яке опубліковано на його сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Кашель та рідкий стул: Шахову стало гірше від коронавірусу. Відео

Сергій Шахов/Facebook

"Сьогодні з'явилося запаморочення, більше кашель, рідкий стул. Температура вранці була більш-менш нормальна, 37,3, зараз трохи піднялася. П'ю багато рідини", – зазначив Шахов.

Нагадаємо, що нардеп хворіє на коронавірус вже сьомий день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

Крім того у політика п'ятеро дітей, з якими він контактував: всі вони здали тести.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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