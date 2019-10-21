"Принесе мир": стала відома причина несподіваного призначення Сивохо в РНБО

Коміка, тренера "Ліги сміху" Сергія Сивохо призначили радником секретаря РНБО з питань Донбасу, оскільки він має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL.

Планується, що до мирного врегулювання конфлікту на сході України Сивохо повинен організувати діалог з українцями на непідконтрольних Україні територіях. Після ж реінтеграції регіону він допоможе жителям Донбасу узгодити спірні питання з людьми з команди глави держави.

Новини Сивохо закликав створити орган для відновлення Донбасу

Стала відома причина призначення Сивохо в РНБО

Відзначається, що причиною тому – популярність коміка на Донбасі. При цьому мова йде і про те, що Сивохо сам народився в Донецьку і про його роль в Україні як відомої медійної особистості.

Нагадаємо, засвітився Сивохо і в ролі починаючого політика – на парламентських виборах актор балотувався від "Слуги народу" по мажоритарному округу №49 у Дружківці, проте в Раду потрапити не зміг.

Завдяки всьому цьому комік, за розрахунками влади, зможе донести ідею миру на Донбас.

Стала відома причина призначення Сивохо в РНБО vesti.ua

Відзначимо, у Сивохо, крім іншого, є диплом економіста-юрисконсульта. Він здобув другу вищу освіту (першу – технічну) за фахом "Менеджмент організацій".

Сивохо призначили в РНБО: названа причина Новое время

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня Сивохо офіційно оголосив про те, що став радником секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!