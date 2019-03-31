Власенко: на виборах президента порушують виборче законодавство

Команда кандидата в президенти України Юлії Тимошенко здійснює контроль за чесністю та прозорістю виборів і вже фіксує порушення виборчого законодавства.

Про це заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко сказав під час брифінгу в прес-центрі Юлії Тимошенко, передає прес-служба партії.

Зокрема, у Запоріжжі на одній з дільниць виявлено факт видачі 10 порожніх бюлетенів людині, яка мала позначки на одязі і була серед тих, хто висувався до ДВК, зауважив політик.

Ще один факт порушення виборчого законодавства зафіксовано в Києві (округ №22, дільниця № 800836). Там два члени ДВК від двох технічних кандидатів від провладного кандидата видали 19 бюлетенів без підпису громадян у списку виборців.

Окрім того, прямо зараз перед будівлею ЦВК встановили сцену телеканалу "Прямий" і звідти, за повідомленнями людей, лунає пряма агітація за кандидата чинної влади, сказав Сергій Власенко.

Сергій Власенко Надано прес-службою партії "Батьківщина"

Сергій Власенко Надано прес-службою партії "Батьківщина"

Сергій Власенко Надано прес-службою партії "Батьківщина"

Сергій Власенко Надано прес-службою партії "Батьківщина"

Сергій Власенко Надано прес-службою партії "Батьківщина"

Кричущий випадок стався і на Закарпатті, у смт. Воловець (округ №70). Зокрема, на дільниці спостерігачами "Батьківщини" виявлено заздалегідь підписаний членами комісії незаповнений протокол ДВК про підрахунок голосів виборців.

"Ми розбираємось з цим, але це безпосередньо кримінальна відповідальність", – наголосив представник "Батьківщини".

Сергій Власенко повідомив, що зафіксовано також псування бюлетенів. Власне, члени комісії зіпсували всі 690 бюлетенів, поставивши позначку "Вибув" напроти прізвища одного з кандидатів. На Львівщині таким чином зіпсували 180 виборчих бюлетенів.

Як нагадав політик, після 7 березня жоден з кандидатів не може вибути, а тому всі 39 кандидатів, внесені в бюлетень, є учасниками виборів. Відтак, позначка "Вибув" не може бути застосована.

Заступник голови партії "Батьківщина" попередив: екзит-пол, як і соціологію, починаючи з 1 січня цього року, використовуватимуть як інструмент маніпуляцій з громадською думкою.

Він нагадав, що найбільша соціологічна компанія "Соціс" належить владі: "Ця компанія використовується у перегонах не як незалежна служба, а як інструмент маніпуляцій. Ми очікуємо, впливаючи через "Соціс" на дані інших соцслужб, здійснюватиметься викривлення даних екзит-полів, щоб показати перевагу одного з кандидатів".

Сергій Власенко закликав українців прийти на дільниці, проголосувати та за жодних обставин не продавати власний голос.

"Сьогодні єдиний за 5 років день, коли громадяни беруть участь і впливають на дії української влади. В Україну прийшла весна і я переконаний, що вона переможе", – підсумував він

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проходять вибори президента-2019.

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