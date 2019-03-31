"Не продавайте свій голос!" Сергій Соболєв звернувся до українців

Заступник Голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв закликав українців не продавати свій голос і інформувати спостерігачів і поліцію про порушення на виборчих дільницях.

Про це він заявив під час брифінгу у прес-центрі Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Сергій Соболєв розповів про підсумки перших 4 годин голосування і навів зафіксовані порушення виборчого законодавства.

Так, зазначив заступник голови партії "Батьківщина", насамперед непокоїть те, що представники СБУ перейшли на посилений режим служби перед виборами і патрулюють вулиці з автоматами.

"Це безпрецедентний факт, факт залякування. Давно Україна не бачила виборів під кулями, автоматами. Це залякування не пройде", – наголосив він і зауважив, що до того ж майже 140 тис. працівників МВС вийшли на патрулювання і виконують свої обов’язки, згідно з законом про вибори президента.

Також зафіксовані спроби підкупу виборців у всіх областях, повідомив політик. Так, у м.Боярка поліція затримала особу в момент видачі грошей, зараз складається протокол.

Наявні й інші факти, коли люди приходять на дільниці зі спеціальними картками, де є штрих-коди, через них ідентифікують особу, а потім цим людям на банківську картку перераховують кошти. Ще один приклад – наявність окремих кімнат в гуртожитках, де збираються люди, які або приходять, або виходять з виборчих дільниць.

"Ми звернули увагу на це: біля кожної такої кімнати встановлено чергування наших спостерігачів, які відстежують ці факти", – розповів Сергій Соболєв.

Є і перші спроби виносу пачок бюлетенів з виборчих дільниць (Запорізька область, дільниця № 998). Спостерігачами було зафіксовано, видачу 10 порожніх бюлетеней члену дільничної виборчої комісії, який сидів з нашивкою Че Гевара: "Наші спостерігачі побачили, що це є представники, які заводились через Порошенка на виборчі дільниці. Факт зафіксовано, поліція складає протокол".

Зафіксовано також цілу низку порушень, які характерні для всієї країни: затримка у відкритті або передчасне відкриття дільниць, нестача виборчих скриньок, спроби створити умови, коли скриньки для голосування вдома не має контрольного талона тощо.

"Ці вибори – це, можливо, один з найяскравіших прикладів боротьби добра і зла, де на передньому фланзі стоять майже 30 тис. дільничних виборчих комісій, де представлено майже півмільйона осіб. Вони роблять все можливе, щоб добро перемогло. Завжди світло переможе пітьму. Це ключовий факт, який дозволить встановити не просто результати змін, а змін на краще", – підсумував Сергій Соболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко проголосувала на виборах.

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