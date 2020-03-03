Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

Він підкреслив, що поки подібних пропозицій йому не надходило. На питання OBOZREVATEL про те, чи є у нього амбіції зайняти крісло генерального прокурора, Іонушас не дав прямої відповіді (щоб подивитися відео, проскрольте новина до кінця).

Сергій Іонушас

"Зараз я виконую свої обов'язки, як заступник голови комітету з правоохоронної діяльності. Мій основний напрямок пов'язано з реформою прокуратури. Більше нічого я вам зараз сказати не можу", – зазначив нардеп.

Він додав, що говорити про це буде некоректно щодо діючого генпрокурора Руслана Рябошапки.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Іонушас, юрист "95 кварталу", який є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, може очолити Офіс генпрокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради України внесено проект постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся