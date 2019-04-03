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Сергій Климовський
Сергій Климовський
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Кто поддержал Зеленского: гуманитарии, технари и эмо

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Успех на выборах Зеленского выявил интересную конфигурацию в политической психологии украинцев, и по итогам всех можно разделить на три группы: гуманитарии, технари и эмоционалы (эмо).

Зеленский получил наибольшую поддержку в группах технарей и эмо, все остальные – среди гуманитариев, и в меньшей степени в группе эмо. Деление на гуманитариев и технарей не привязано к профессиям, а построено на двух типах логики мышления. Группа эмо следует не логике и анализу, а эмоциональной реакции на "вшитые" в мировоззренческую матрицу стереотипы. Очень грубым языком, "эмо" можно назвать группой людей, которые руководствуются инструкциями, а к двум другим отнести тех, кто всякий раз сам ищет решение и не пользуется инструкциями по разным причинам: недоверия к ним, слишком много букв и расставлены они неправильно и т.п.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Технари искренне уверены, что мир прост и ясен, как проводка в электроутюге, а эти "ботаны" гуманитарии вечно во всём сомневаются и всё усложняют своими разговорами о дырочно-электронной структуре тока и прочем. По мнению технарей, если утюг не работает, то это контакт отошёл, а не скачки напряжения в сети. На социум они смотрят тоже как на утюг: надо издать правильный указ, закон, кого-то посадить/расстрелять и всё сразу заработает. В итоге после третьего или десятого короткого замыкания и с возрастом большинство технарей смещаются в группу гуманитариев. Некоторым технарям удаётся сохраниться без изменений и тогда их называют старыми маразматиками и сталинистами.

Эти три группы полностью коррелируются с делением сознания на рациональное, оно же позитивистское, метафизическое и религиозное, которое проделали философы Огюст Конт и Карл Ясперс в глобальном историческом масштабе. По их мнению, мышление человечества со времен каменного века эволюционирует от религиозного сознания к метафизическому и далее к рациональному. В финале будем как боги, знающие истину, а не как эмоционалы, которым на старте выдали инструкции священных текстов и толкнули в свободное плавание. Одно уточнение – каждому этот путь от религиозного сознания к позитивистскому придётся пройти индивидуально, поскольку людьми не рождаются, а становятся. Семья и школа, университеты и Интернет призваны облегчить и ускорить этот процесс. Кто не пройдёт этот путь, тот так и умрёт в каменном веке или в СССР, что одно и то же с точки зрения эволюции сознания, в роли Хомо Хабилиса (человека умелого), так и не став Хомо Сапиенсом (человеком разумным). Может отойти в мир иной и набожной обезьянкой, не дотянув даже до Хомо Хабилиса. Пути личных эволюций неисповедимы, в отличие от эволюции человечества в целом.

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Украинскому просветителю, революционеру и националисту Ювеналию Мельникову (ум. в 1900 г.) принадлежит замечательная фраза: "Лучше поднять сознание массы на один дюйм, чем сознание одного человека на второй этаж". В этом подлинный смысл всей глобальной революции по поднятию обезьянок до уровня богов, а также всех локальных революций от Славной английской до Революции Достоинства и всех тех, которые ещё произойдут в других странах.

Волна 2013 г. Революции Достоинства ежегодно поднимает сознание людей в Украине больше, чем на один дюйм, изгоняя из страны долгую "русскую зиму". За 5 лет подняла настолько, что рашистская контрреволюционная пропаганда стала рядится в её одежды и кутаться в сине-жёлтый и даже в красно-чёрный флаг. Это – явление неизбежное и много раз повторявшееся.

Англичанам и американцам повезло – в их революциях такого явления не было. Впервые оно чётко проявилось во Франции во время революционной волны 1848 г., когда появился первый удачливый популист – Наполеон III. На президентских выборах он тоже обещал: Франция будет республикой и демократией, но через три года устроил переворот и объявил себя императором. Большевики пошли дальше Наполеона III и создали технологию переодеваний, которую у них позаимствовали сначала фашисты, затем национал-социалисты и так далее, вплоть до чавистов Венесуэлы, соорудивших мавзолей Уго Чавесу по образу Ленина.

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Янукович в 2010 г. тоже обещал сохранить демократию, вступление в ЕС, в НАТО и всё остальное, но уже осенью начал ползучий переворот и узурпацию власти. Гитлер, избранный вполне демократично, тоже обещал охранять конституцию Германии, но очень быстро всю демократию в ней отменил. Зеленский не утруждает себя такими обещаниями. Зато обещает быстро решить все проблемы в отдельно взятой Украине, которые люди так и не смогли решить за две тысячи лет, включая проблему коррупции. В Китае и в Греции над ней бьются ещё дольше, но вопреки мантре, что Украина самая коррумпированная страна если не мира, то Европы, греки могут дать нам фору, и нам с ними очень далеко до РФ по её масштабам. "Северный поток-2" сами россияне называют "откатопроводом" и ввиду масштабности этого проекта коррупция только на нём близка к сумме всех взяток и откатов в Украине. Собственно, сейчас главная проблема Украины не столько коррупция, а залившая её безудержная и безнаказанная ложь и пропаганда.

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Ложь – ещё одна "вечная" проблема, сопровождающая человечество, но и тут бывают прорывы. В марте после того как генпрокурор США официально заявил, что у него нет доказательств, что Трамп – русский шпион, хотя контакты с ними имел, телеаудитория канала CNN, разгонявшего эту тему, мгновенно упала в два раза. Для CNN эта потеря репутации более сильный удар, чем штраф. Впрочем, разрушение репутации ударило по CNN и долларом. В Украине "невидимая рука правды и истории" тоже всё расставляет на свои места, может и не так быстро, как в США, притом, что два года выяснения, шпион Трамп или не шпион, – это явно не космическая скорость. Но всем, со времён Английской революции, хочется суда скорого и справедливого, что и было одним из требований её участников.

Так как в Украине очень большой процент людей всё ещё мыслит как технари, то и их желание всего и сразу вполне объяснимо. Как и их уверенность, что достаточно в этом социальном электроутюге перепаять один контакт, и утюг начнёт не только гладить, но и летать. Но перепаивать надо не один президентский контакт, а всю систему, и так, чтобы она не сгорела и не расплавилась совсем в процессе пайки. Перепаивать этот контакт по методу "втыка" или "по приколу" – верх наивности, ещё одной проблемы человечества. Если бы не было наивных и самоуверенных технарей и экзальтированных и фанатичных эмоционалов, то многие из неприятностей и трагедий в истории людей не произошли бы. Деньги, потерянные при игре в напёрстки, популярной среди наивных граждан СССР, когда стало можно всё, что не запрещено, как и потерянные в пирамидах типа "МММ", – не самая болезненная расплата за наивность.

Бог, после того, как устроил всемирный потоп, поскольку утратил остатки веры, что это человечество можно исправить, и решил создать новое, пообещал Ною, что больше потопы устраивать не будет. Бог пока слово держит, потопов давно не было, но избавить человечество от наивности и безответственности не в силах даже он. Человечеству дано право выбора и ничто не предопределено, так как нет никаких "законов истории". Они всего лишь образ, созданный публицистами и политиками в XIX в., поскольку учение о Провидении как промысле божьем к этому веку утратило доверие. Так что, каждый сам кузнец своего счастья, а заодно и несчастья своего и других.

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Автор
Сергій КлимовськийСергій Климовський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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