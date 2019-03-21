|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Сергій Климовський
Сергій Климовський
Всі статті автора

Украинцы подложат Кремлю свинью

10.4тЧитати матеріал російською

События, происходившие в 2014 г. на Донбассе, имеют исчерпывающее объяснение в парадигме Фридриха Энгельса, изложенной им за год до смерти в статье "К истории первичного христианства". В ней есть две продуктивных идеи.

Первая. Он провел параллель между началом движения христиан и коммунистическим рабочим движением. Даже поставил между ними знак равенства. Впрочем, это делали и до него другие аналитики, характеризуя данное движение как религиозное, а коммунизм – как новую религию близкую христианству. Энгельс с ними в том был согласен и привёл несколько ссылок на такие публикации, чем хотел подчеркнуть: это не только его личный взгляд. Он с оптимизмом заметил, что подобно тому, как христианство за 300 лет стало доминирующей идеологией, так и коммунизм, сделав большие успехи за 60 лет, тоже вскоре станет такой.

Вторая его идея – христианство способствует социальному прогрессу, а ислам – нет.

Новини
Нужна ли России Москва?

В качестве доказательства Энгельс строил прямую линию от чешских таборитов Яна Жижки к немцу Томасу Мюнцеру и крестьянской войне в период Реформации, от них к рабочим и коммунистам во Франции после 1830 г., затем к Вильгельму Вейтлингу и к самому себе с Марксом. В странах ислама вместо такого движения социальной эволюции по восходящей прямой происходит "бег на месте" или циклическое движение по кругу. Бедняки-бедуины долго завидуют роскоши жизни горожан и купцов, долго обвиняют их в отходе от канонов равенства в исламе, затем они восстают с требованием вернуться к истокам учения, режут горожан, занимают их дома, и через сто лет всё опять повторяется.

Новини
В Москве научились врать, но считать никак не научатся

Че Гевара через 70 лет оформил эту идею Энгельса в концепцию восстания мировой деревни против мирового города. Пол Пот пошёл ещё дальше и решил ликвидировать в Кампучии города как рассадники зла. Энгельс явно ошибся, приписав это свойство только арабам и исламу. Пророк Мухаммед этого круговорота не завещал, но такая цикличность действительно возможна в автократиях, независимо от того, что исповедует их население – христианство, ислам, буддизм или коммунизм. Европе в целом этого удалось избежать, отнюдь не из-за неких особенностей христианства, а по причине того, что устойчивые автократии в большинстве её стран никогда долго не существовали. В Скандинавии и Англии их вообще не было, из-за чего даже зацикленный Ленин был вынужден писать об "англо-саксонских свободах" как некой аномалии и отклонении в "капитализме", плохо ему понятных. Впрочем, разбираться с этим отклонением у него не было ни желания, ни способностей.

Новини
Распад неизбежен: будет ли в России гражданская война

Жители Донбасса к 2014 г. вообще ни во что твёрдо не веровали, даже в рашизм, но чаша круговорота от Энгельса их не миновала в наказание за старые суеверия марксизма. Надо было Энгельса читать, а не учебники марксизма-ленинизма. Впрочем, судьба с ним тоже обошлась жестоко, отправила на фабрику зарабатывать деньги, чтобы Маркс смог создать новую и правильную политэкономию. Но Маркс её не создал, и для всех было бы лучше, если бы он работал на фабрике, а более талантливый Энгельс – в библиотеке. Он вряд ли бы создал новую политэкономию, но точно обогатил бы науки об обществе чем-нибудь более приличным, чем марксизм. Но бабочка Брэдбери, как обычно, села не на ту голову. Энгельс не имел университетского образования и был на два года младше Маркса, владевшего диплом доктора философии. В первое их знакомство самоуверенный Маркс к Энгельсу отнёсся как к насекомому, и подружился с ним лишь когда оказался без денег и работы. От счастья, что бог Маркс снизошёл до общения, Энгельс окончательно сотворил из него кумира и поклялся на него работать. С годами Энгельс прозрел, но уже не мог без Маркса. Вдобавок, он успел столько вложить в Маркса, что как бизнесмен понимал, взять и закрыть проект, не получив дивиденды, хотя бы в виде славы, – глупо. В итоге теперь от их сложных отношений страдают жители Донбасса.

Новини
Реальный сценарий ухода России с Донбасса

Энгельс сделал очень точное наблюдение о социальном круговороте в мире ислама, но с корректировкой: это свойство не только ислама. Если эту мысль развернуть, то выйдет схема: автократия и религиозное сознание с его верой в совершенство данного общества, обрекают такой социум на бег по "кругу Энгельса". В нём регулярно будут возникать восстания с требованием возврата к чистоте веры и справедливости с принудительной ротацией, так сказать, руководящих работников, и не только их. Структура социума и тип отношений, свойственный автократии, остаются. Разве что после победы восстаний всех обязывают носить одежду тёмных цветов, а женщин – паранджу или платья без декольте.

Новини
Украина начала диктовать свои условия Кремлю

Вопреки Энгельсу, на Европу тоже время от времени накатывали волны таких призывов от религиозных традиционалистов. Можно вспомнить борцов с роскошью Савонаролы или пуритан. Большевики поначалу тоже носились с культом пролетарского аскетизма, а под конец гневно брюзжали в адрес общества потребления на Западе и стиляг. Так как не во всех странах Европы религиозное сознание изжило себя, в них и сейчас вспыхивают дебаты об абортах, прививках и подобным темам.

Новини
Война на полное уничтожение

Если бы "круг Энгельса" был так сказать, законом истории, то человечество топталось бы в нём без всяких перспектив. Но, во-первых, у истории по определению не может быть никаких законов. Во-вторых, на причинно-следственные связи из "круга Энгельса" могут накладываться другие факторы, и в результате история стран и социумов Европы заметно отличается от истории стран и социумов Азии, Африки, Америки и Австралии.

По этим причинам "круг Энгельса" идеально работает только в авторитарных странах и анклавах, изолированных от внешнего мира. Три наглядных примера – Приднестровье, Крым, районы Донецкой и Луганской областей, – все оккупированы РФ. Приднестровье просто идеальный вариант, где жизнь и развитие остановились и началась "исламская" цикличность Энгельса. Во всех трёх есть религиозное сознание с верой в коммунизм и в СССР. Строго по Энгельсу в Приднестровье произошли два "восстания" за ещё больший возврат к чистоте веры со сменой вождей и их команд. В 2011 г. "ушли" отца-основателя Игоря Смирнова. В 2016 г. – Евгения Шевчука. Он даже бежал на лодке в Молдову, чтобы его совсем не съели. В 2021 г. уйдут и нынешнего вождя – Красносельского. Разумеется, если в Приднестровье не начнётся революция или туда не войдут войска Молдовы, чтобы разорвать "круг Энгельса".

Новини
Кремль готовится к победе Порошенко

Донбасс вошёл в "круг Энгельса" по трём причинам.

Первая, – в Украине, ещё с советского времени, он был привилегированным регионом с религиозной верой в себя. Затем из обломков советских культов создали новую религию "Всё будет Донбасс!". Её активно насаждали, утверждая о якобы культурной особенность жителей Донбасса.

Новини
В Москве ищут войны, чтобы сдаться в плен

Вторая причина, – в Донецкой и Луганской областях была законсервирована система отношений, типичная для простейших автократий, каковой, собственно и был СССР. В то время как в других областях Украины эта система постепенно рассыпалась, на Донбассе она застыла, претерпев лишь несущественные и поверхностные изменения. Социальная модернизация там шла крайне медленно, в том числе и потому, что более прогрессивно мыслящие люди стремились покинуть Донбасс, чем что-то в нём менять.

Таким образом, были два базовых элемента, необходимых для "круга Энгельса". Пока регион был в составе Украины цикл "круга Энгельса" не мог включиться по объективной причине, – её население превышало число его жителей. Это как в астрономии, – большая планета вовлекает в свою орбиту планету с меньшей массой. Можно, разумеется, уйти в полный астрал, но сделать это не рискнула даже партия Янукович, и с 2009 г. заговорила о вступлении в ЕС и НАТО. Главное условие для вступления – демократизация всей жизни. Если этого нет, то не примут, как не принимают Беларусь, несмотря на её экономические достижения. Гитлер тоже строил заводы и автобаны, и лучше, чем Сталин, но оба не были демократами и обещали демократию похоронить. Тонны чугуна и бетона – это показатель технического прогресса, а не социального, сколько бы коммунисты не врали на эту тему.

Новини
Гражданская война с Россией

При естественном развитии в составе Украины старая автократия в этих двух областях и новая религия "Всё будет Донбасс!" постепенно вышли бы из употребления. Тем более, что революционная волна 2013-2014 г. открыла для этого реальные возможности. Но в Кремле начали операцию "Русская зима" и это вмешательство из вне стало третьей, и главной причиной запуска "круга Энгельса" на Донбассе.

В Донецке и Луганске тоже хотели Майдан, почему в январе 2014 г. регионалы в них и подготовили здания областных администраций к штурму. Донбасс после долго молчания со времён "Перестройки", как любую автократию, должно было, наконец, прорвать, в полном согласии с Энгельсом, особенно, когда такие дела в Киев и в других городах. Но в силу специфики религиозного сознания такое массовое выступление могло быть только в рамках религии "Всё будет Донбасс!" и под её лозунгами, что и произошло. Янукович с регионалами в ней логично были вероотступниками, и спецслужбы РФ быстро поняли, что бесполезно пытаться преломить это мнение. Дальше всё было почти по Энгельсу с вырезанием вероотступников и захватом имущества под лозунгом "Донбасс не слышат!", опрометчиво вброшенным самими "вероотступниками" и Москвой. В итоге донбасские "бедуины с автомоек" заняли дома "жирных купцов" и "круг Энгельса" замкнулся тоже в полном согласии с жанром: религия "Всё будет Донбасс!" получила новое воплощение в мифе о двух "народных республик", где навсегда покончили с олигархами и коррупцией. Навсегда, – в смысле до следующего оборота в "круге Энгельса", если в жизнь анклава не вмешаются силы из вне.

Новини
''Полезные идиоты'' на защите Курил

Кремлю, вопреки его желанию, не удалось сходу и быстро обратить жителей Донецкой и Луганской областей в новую религию "Новороссия" по той элементарной причине, что для внедрения любой новой религии нужно время. Но Кремль от этой затеи не отказался и "Новороссию" не слил, а лишь перевёл в разряд ещё одной родственной религии, чтобы совсем не сломать психику жителям Донбасса. Эту "Новороссию" продолжают Донбассу прививать, но пока она занимает там место секты для особо и истинно посвященных, а не каноничной религии и церкви.

В Кремле пока ещё надеются со временем обратить всех жителей ОРДЛО в новейшую веру "Новороссия", чтобы искусственно и аккуратно, не как в 2014-2015 гг., перевести их на новый повтор "круга Энгельса". Крымчан в Кремле хотят переименовать в тавридчан, а остальных украинцев – в новоросов и малоросов, что и озвучил на днях Жириновский в Госдуме. Носятся и с идеей как бы запустить и Украину по "кругу Энгельса", используя демократию в ней и выборы. Но украинцы могут на обоих выборах подложить Москве двух больших и жирных свиней. Демократии, даже не очень продвинутые, развиваются не по "кругу Энгельса". Вот только сама Россия с лета 2018 г. настолько конкретно вошла в цикл "круга Энгельса", что из-за этого в Кремле начали суетиться и искать, как выйти из него с минимальными потерями.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Сергій КлимовськийСергій Климовський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
133
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бор Тарас
Бор Тарас
Хотелось бы напомнить,что во время Революции Достоинства не был разграблен ни один магазин и т.п.Ибо нормальные люди исповедуют другие ценности.А теперь давайте вспомним "сруцкую весну" на Донбассе.Разграбленные магазины и банки,отжатые автомобили,захват заложников с целью выкупа и т.д.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки