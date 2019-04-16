У "партии русского языка" как второго государственного в Украине есть три огромные проблемы – её непоколебимая уверенность в своей святости, её "водобоязнь" украинского языка и гигантская внешняя проблема – Российская федерация.

"Оппоблоки", "Слуга народа", а ранее регионалы, коммунисты и более мелкие партии, озвучивавшие и озвучивающие эту повестку, никак не могут сделать одно совсем простое действие – признать факт 200-летней дискриминации и целенаправленного уничтожения Московией и соввластью украинского языка как "собачей мови". Признать и осудить. За это им ведь не надо извиняться. Извиниться за это должна Госдума РФ. Можно сказать, – это святая обязанность властей РФ, если они действительно хотят дружеские отношения с Украиной. У властей РФ за 30 лет была уйма времени сделать это, но они всё делали с точностью до наоборот. Притом, что в Украине никто даже не намекает на материальную компенсацию, как в случае с Голодомором.

Ни одна из "партий русского языка" в Украине за 30 лет это тоже не сделала. Партия "Слуги народа" делать это явно не хочет и возникает логичный вопрос к Зеленскому: чей он слуга? Ответа на вопрос: готов ли он признать и осудить факт вековой дискриминации украинского языка, как и ответов на другие вопросы до 21 апреля от него, подозреваю, не дождёмся. "Слуга народа" не хочет говорить с народом и с 11 апреля прячется в Париже, но его штаб ставит билборды "Петя, беги" и подобные им. Тимошенко, вероятно, тихо радуется, что не вышла во второй тур, чем избавила себя от хамских выпадов Зеленского.

Если бы "партии русского языка" сделали бы этот простой политический ход, то сразу отпали бы все подозрения, что они пятая-десятая колона московского империализма. Их признали бы нормальными лингвистическими партиями, каких немало в Европе и в мире, а это совсем другой статус. Но они этот шаг упорно не делают. Почему, – не знаю. То ли ума не хватает, то ли "щось там пороблено". При том, что их нынешние лидеры Вилкул и Бойко имеют украинские фамилии, а у Бойко она даже "говорящая".

Вторая собственная проблема "партии русского языка" – это удивительная её боязнь расширения сферы использования украинского языка в Украине, при том, что все 30 лет это происходит очень неспешно. Есть аналогичный пример Ирландии, где за сто лет после её независимости кельтский язык так и не стал доминирующим. Неприязнь ирландцев к англичанам общеизвестна и сомнений не вызывает, но за сто лет они так и не перешли на кельтский язык и продолжают пользоваться своей версией английского, как и многие в Шотландии. В соцопросах ирландцы дружно утверждают, что более-менее регулярно пользуются кельтским языком, но в ирландском аналоге украинской "Просвіти" не менее уверенно и компетентно говорят: "Брешуть". Подтверждение, – Европарламент несколько лет искал себе переводчика документов на кельтский язык и долго не мог найти. Одна из причин – психологические особенности кельтского языка, где нет слов "да" и "нет", о себе надо говорить в третьем лице и другие. Кельтский язык в Ирландии явно нескоро вытеснит английский, если это вообще когда-нибудь произойдёт.

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В "партии русского языка" прекрасно знают, что замещение одного языка другим – это процесс медленный, занимающий века, но вопреки этому факту, очень любят устраивать под выборы и в кризисных ситуациях пиаркомпании "Не отдадим русский язык". Так, как будто язык, это свиток папируса, который свернул в трубочку и утащил. Очевидно, что дело не в языке, а в политике и не только в политике партий Бойко и Вилкула. Может, хоть Рабинович им подскажет, что если бы они внесли в Верховную Раду по крайней мере один законопроект в поддержку украинского языка, то и к ним относились бы иначе. Но, увы, такие законопроекты вносят не они. Впрочем, часть этих законопроектов и методы их продвижения иногда наводят на мысль, что данных защитников украинского языка нам подсовывают из Москвы.

Об РФ как третьей проблеме "партии русского языка" написано и сказано уже столько, что и добавить почти нечего. Путинский режим сделал всё возможное и невозможное для того, чтобы вызвать неприязнь к русскому языку и дискредитировать его повсеместно. От себя могу добавить лишь две вещи.

Первое, – если бы Украину от РФ отделял бы как Ирландию от Британии широкий и глубокий пролив, то русский давно получил бы статус второго государственного языка. Но "партия русского языка" выкопать его не может, а "стена Яценюка" недавний и очень условный "водораздел".

Второе, в 2010 г. когда президентом стал Янукович возникло острое желание перейти в быту на украинский язык. Потом решил, что не стоит менять привычки из-за какого-то урода. Теперь не исключаю, что после 21 апреля всё-таки перейду в быту полностью на украинский.

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