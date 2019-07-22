С политпроектом "Слуга народа" на инициированных им выборах произошёл первый крупный провал: народ не пришёл поддержать своего слугу. Вместо явки в 80%, которую обещали соцопросы, получилось 49,84%.

Серьезно ниже явки в 62,88% и 61,42% первого и второго туров президентских выборов. Если за Зеленского во втором туре проголосовал почти каждый второй, то "Слуга народа" набрал около 40% голосов и получил поддержку только каждого 5 избирателя или около 20% от их общего числа. Всего через 60 дней его рейтинг упал в 2,5 раза.

"Слуга народа"

Новини Переболеть Украиной России не удалось

Это серьёзная "просадка" за столь короткий срок, несмотря на то, что главный слуга и слуги из его офиса физически просто не могли за эти 60 дней наломать слишком много дров. "Просадка" показывает, что за 60 дней Зеленский чудес тоже не сотворил. Можно сказать, ни одного чуда так и не явил, если не считать увольнения Виктора Муженко с должности начальника Генштаба. Этого "чуда" от Порошенко ждали давно, но у него всё никак рука не поднималась.

Дипломатичность и умение находить компромиссы – сильная черта Порошенко, он прирождённый дипломат, но это и подвело его. Социальный запрос был именно на яркую и даже эпатажную бескомпромиссность, которую он просто не мог изобразить в силу своей дипломатичности. Если бы он стал её изображать, то всё равно мало кто бы поверил после пяти лет его президентства. Зеленский без комплексов и без прошлого мог себе позволить такое и выглядеть убедительней, чем всем надоевший эпатажный Ляшко. Для этого Зеленскому даже не надо было бегать с вилами или фоткаться с "сепаратистом" в трусах и кричать "Это я его поймал!". Зеленский ограничился лишь показом как он на экране расстрелял с двух рук весь парламент и трамвайным хамством. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы убедить каждого второго в своей твёрдости и решимости, что на этот раз совсем не удалось Ляшко. Украинцы, следуя фразе "Кров людська не водиця, проливати не годиться", даже на шестом году войны и революции предпочитают видеть кровь в кино, а не в реальности.

Новини Зеленского ждут тяжелые времена

Но Зеленский, попав с экрана в "реал политик", должен демонстрировать реальные чудеса, а не киношные спецэффекты. Демонстрировать лично, а не через подставных каскадёров, как в кино. "Чудо" с увольнением Муженко, как и чудесное разрешение зайти в Офис к президенту в шортах, и прочее – слишком мелки, чтобы претендовать на чудо в зачёт. Чуда с освобождением Кремлём до дня выборов 24 пленных моряков, в которое на 90% верил политический атеист Порошенко, и не только он, тоже не произошло. Вообще до выборов никого не освободили и не обменяли.

Не произошло, так как схема была выстроена именно под Порошенко и его жёсткую линию в отношениях с Кремлём. Зеленский своими разговорами о мире и фантазиями в слух о легкости, с которой он решит этот вопрос, сам себе сделал хуже. Такие разговоры помогли ему заполучить доверие избирателей, но на Кремль произвели иное впечатление. В Кремле сочли Зеленского слабаком, вторым Франсуа Олланда, которого если давить, то можно своего добиться. Увы, но "чудо" с освобождением пленных, как и "чудо" о мире, переносятся, чтобы не сказать отменяются. "Кварталовец" Валерий Жидков, которого в Офис не взяли, чтобы хоть кто-то остался с наружи и вёл передачу "Де-мократия" в его защиту, скоро начнёт повторять фразу "У президента нет волшебной палочки", которую в 2014-2015 г. произносили в Администрации Порошенко. О том, что Зеленский уже устал и не высыпается, Жидков пояснил за неделю до дня голосования. Ещё ничего не сделал, но уже устал. Это не Порошенко, который лишь в третий год работы президентом слетал на Мальдивы, за что сразу был гневно осуждён "95 Кварталом" и прочей богемой.

Новини Зеленский согласился на интервью журналистам из России

Чудеса от Зеленского отменяются, несмотря на то, что он лично объехал юг Украины, агитируя за "Слугу народа" под видом рабочих поездок. Бдительная Тимошенко по этому поводу не снизошла даже до колкости, а не то что до заявлений в суд и прокуратуру. Она тоже ожидала чуда приглашения за один столик к "Слугам народа" и места премьерши. Но это обыкновенное чудо тоже не произошло, – в Верховную Раду прошёл "Голос". У Юлии Владимировны сейчас "новое лицо" и причёска, но не настолько новые, чтобы её перестали узнавать.

Новини Вся ответственность за Украину теперь на Зеленском

"Голос" в парламенте – это действительно чудо для "Слуг народа", которое позволит переложить на него хоть часть, если не всю ответственность, подсунув пост премьера Вакарчуку. Но Вакарчук как премьер выглядит ещё более несерьёзно, чем Зеленский как президент и главнокомандующий. Если "Слугам народа" не повезёт, и они действительно возьмут 126 мест по мажоритарным округам, то будет им печалька, – вся ответственность за то, что дальше произойдёт, ляжет на них.

Дальше произойдёт возврат к феодальной и клановой системе времён Кучмы. Бедный Леонид Данилович, вероятно, даже не подозревал, что увидит такое своё странное "второе пришествие" и второе издание своей "многовекторности". Единственное "чудо", которое совершит "Слуга народа" – это их воскрешение. Вот и Медведчук с прозвище Мертвечук тоже воскрес оттуда, из 90-ых. В отличие от Ющенко, обещавшего: "Богатые поделятся с бедными", Зеленский даже не обещает, что Коломойский и другие с кем-нибудь и чем-нибудь поделятся. Тех, кто не следует правилу "меньшего зла", а верит в разные чудеса типа "Честных больше" – поджидает новая полоса глубоких разочарований, как было и с верой в советских "слуг народа".

Гражданское общество так залюбовалось собой, что и не заметило, как само привело к власти болото с лягушками-квакушками, разделяющее демократов и автократов, Украину и РФ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся