В дебаты между штабами Порошенко и Зеленского о месте дебатов между Зеленским и Порошенко включился Бойко и начал дебаты с Кабмином о воздухоплавании и том, чем на самом деле должен заниматься Кабмин.

Причиной их стал перелёт частного самолёта с Бойко и Медведчуком через границу к агрессорам. Украинские пограничники самолёт не посадили и не сбили, так как он летел не оттуда, а отсюда. Российские пограничники его тоже не сбили, так как получили от ФСБ, которой подчинены, информацию: это не "хунта" летит бомбить Москву, а те, кто хочет сдаться в плен. Летят обсудить условия капитуляции. Гройсман возмутился, что все нормальные люди, у кого остались дела в Москве, летают через Беларусь, а эти вельможи попёрлись напрямик через границу.

Это не по фэн-шую и даже не по шуй-фэну. Поэтому Кабмин "наехал" на пограничников: почему пропустили? Что они ответили – неизвестно. Возможно, что они думали, это новый маршрут СБУ за запчастями к танкам, которые нам продала разлагающаяся армия противника. Но выяснилось, это просто "дыра" в законе. В нём запретили регулярные авиарейсы в РФ, а частные чартеры запретить забыли. "Дыру" закрыли и в закон внесли разъяснение: летать напрямик можно только экстренным рейсам миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Отныне, если Медведчук, Новинский или ещё кто захочет сэкономить на керосине и летать напрямик, то будет сбит. Медведчук выводы сделал и на следующий день 4 апреля полетел как все в Москву через Минск к куму с докладом о выборах. Признать, что его "нагнули", Медведчук не хотел, поэтому во всеуслышание объявил, что просто давно не общался с Лукашенко, и вот – захотел встретиться и потолковать об Украине. Никогда не встречался и вот – соскучился.

Лукашенко до лампочки сам Медведчук и что он говорит. В Минске в аэропорту все надписи дублированы на китайском языке, – "батько" очень предусмотрителен и рад всем. Продвинутые конспирологи уверены, это он организовал войну РФ с Украиной, санкции и всё остальное, чтобы стать самым крутым в Европе контрабандистом, и чтобы все летали через Минск. Москва два года с ним боролась: ввела пограничный и таможенный контроль и запрет иностранцам въезжать в РФ из Беларуси, но в декабре 2018 г. сдалась и начала переговоры о Союзном государстве.

Бойко, пока Медведчук сочинял "отмазку", почему летит через Минск, гневно написал: "Вместо того, чтобы заниматься наболевшими вопросами снижения коммунальных тарифов для населения, обеспечения социальной защиты граждан, нормализации экономической ситуации в стране, Кабмин тратит время на введение, по сути, персональных санкций против Виктора Медведчука и Юрия Бойко как представителей "Оппозиционной платформы – За життя".

У Бойко, который в общем-то и не особый ходок в Москву, есть гораздо более веская причина вызвать Кабмин на такие дебаты, чем желание сэкономить на керосине, так как перелёты оплачивает Россия. Имя этой причины – Фирташ, давний партнер Бойко по газу и спонсор регионалов, который после Майдана безвыездно сидит в Австрии, откуда его выдачи требуют Испания, США и Украина. Но суды Австрии коррумпирован не меньше украинских, поскольку до 1955 г. она в основном была советской зоной оккупации. Пока Фирташ сидит в Австрии с его менеджерами в Облгазах ведёт дебаты Кабмин.

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Кабмину удавалось их убеждать ровно до января 2019 г., пока военное положение не закончилось и официально начались выборы. Как только начались, так Облгазы выслали платёжки за декабрь с поднятой в три раза нормой потребления газ. Менеджеры Облгазов ссылались на решение Верховного суда, который отменил постановления Кабмина № 203 и № 204 от 23 марта 2016 г., снизившее советскую норму потребления газа с 9,6 кубов на одного человека до 3,3 кубов.

В ответ на это Гройсман призвал народ не платить и начал активную гибридную войну не только с Облгазами, но с и Верховным судом. Облагазы притихли, но суд не сдался и вступил в союз с Тимошенко. В марте Тимошенко гордо сообщила, что добилась новой отмены судом этих постановлений Кабмина в части о цене газа, но скромно умолчала о норме потребления. Верховный суд скоро будет устанавливать цены на картошку, соль, спички и т.д. В СССР этим занимался Госкомцен. Но установленные им цены на еду были только в его столовой на Печерске. Вне её действовали механизмы социалистического рыночного ценообразования. Отменить их и расстрелять не смог даже Сталин.

Верховный суд о норме потребления газа тоже молчит, так как не хочет отменять своё решение. Гройсман и Нацкомиссия по регулированию тарифов ответили "карательным" походом по Облгазам и штрафуют каждый за приписки и вымогательство по максимуму – на 850 тыс. грн. Уже оштрафовали 12 Облгазов – почти половину из существующих. Подозреваю, Гройсман замышляет за эти деньги бесплатно поставить всем счётчики газа, так как облгазы отказались делать это добровольно.

Чем закончатся дебаты Гройсмана и Облгазов будет прямо зависеть от исхода второго тура выборов. Если проиграет Порошенко, то позиции Фирташа и Облгазов укрепятся, и глядишь, к осени и "амнистия" им по штрафам выйдет, и советскую норму потребления вернут. Так что, для дебатов с Кабмином у Бойко есть гораздо более веские причины, чем тема о перелётах. Президентские выборы начинают плавно перетекать в парламентские выборы и дебаты.

Они будут не менее интересны, чем дебаты "Президент против "Слуги народа". Сейчас есть мнение, что президент принуждает "трёх толстяков" с фамилиями А, К и Ф, которым принадлежат газ, свет и вода, поднимать тарифы. "Толстяки" делать это не хотят, но с президентом не поспоришь. Бойко, Ляшко и Тимошенко обещали это не делать и в энное число раз снизить тарифы. Ляшко в 2014 г. даже дарил всем листовку, где сажал на вилы толстяка Коломойского.

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"Слуга народа" о тарифах пока молчит и не признаётся, во сколько раз их снизит. Так что, Бойко и дальше может обещать снизить тарифы, но летом будет винить во всём уже Гройсмана, если "Слуга народа" превратится в Президента.

Жирный диверсант Гиркин и беглый одессит с псевдонимом "Максим Калашников" уже анонсировали в Украине дебаты по образцу Франции, но вместо "Жёлтых жилетов" обещают движения "Синие шаровары" или "Красивые вышыванки". Так что, дебатами Президента и "Слуги народа" всё не закончится и в Украине, как и во Франции, они будут идти 4 месяца. Закончатся только 27 октября в день голосования на выборах в Верховную Раду. Гиркин и другие завидуют – в Украине дебаты, а в РФ президент не только с ними, но даже с Навальным говорить не желает. Слабо устроить дебаты Путин против Гиркина?

Что касается стадиона как места для президентских дебатов, то в Украине есть только один стадион, где они были бы уместны – это "Донбасс Арена" в Донецке. Но вряд ли их удастся там организовать до 21 апреля.

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