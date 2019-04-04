В ночь 31 марта миф о "кровавой киевской хунте" умер безвозвратно. Похоронил его Национальный экзит-полл. Центризбирком с утра 1 апреля стал засыпать его могилку протоколами с участков голосования. Надгробную плиту водрузят после окончательной и официальной публикации результатов голосов. На ней уже можно смело писать "Мифам российской пропаганды от украинского народа. Проклинаем и не скорбим".

В Госдуме с 1 апреля траур и полная растерянность – непризнание выборов в Украине запретили ставить на голосование, а ведь так хотелось. Кремль в смятении. Патриотичная общественность РФ недоуменно спрашивает: как же так получилось, что "укрофашисты" проголосовали за еврея? Неужели мы мало свиных голов бросали в синагоги? Как это так, что "кровавая хунта" не только устроила фарс с выборами из 39 кандидатов, допустила на них еврея, и самое ужасное – официально признала его лидирование в первом туре? Куда смотрят "кровавый пастор" Турчинов, правосеки, "Свобода" и Доктор Смерть? Почему "хунта" всё ещё не распяла его в трусиках и не съела как снегирей? На эти вопросы не могут ответить ни Лавров, ни Жириновский, ни Зюганов, ни представитель РФ в ООН. На них не может дать ответ даже патриарх Кирилл и синод РПЦ. Даже Путин не знает, что сказать.

Новини Зеленский берет инициативу в свои руки

Общественность в ещё большем шоке от того, что Зеленский получил поддержку во всех областях. Разделение Украины на запад и восток рассыпалось на глазах у изумленной российской общественности. Отсутствие массовой поддержки у Зеленского только в Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской и Тернопольской областях вгоняет эту общественность в полный ступор. Как это так: "бандеровцы" объединились с нашими любимыми "новороссами"? Зачем мы за них проливаем кровь на Донбассе? Так вслед за мифом о "кровавой киевской хунте" начинает умирать и миф о расколотой Украине и её неизбежном распаде.

Скоро начнут умирать ещё два миф. Старый – Украина под внешним управлением США и совсем свежий: Зеленский – это проект Госдепа против Порошенко, который ему давно надоел, но там не знали, как от него избавиться. Тупые американцы – Тимошенко всегда предлагала импичмент и всем.

Как-то слишком скоропостижно скончался и свеженький миф об Авакове как агенте британской разведки, завербованном ею во время его жизни в Италии при Януковиче. В подтверждение приводились абсолютно достоверные сведения, что Аваков истратил полмиллиарда долларов из личных сбережений на взятки Меркель и другим европейцам, чтобы вызволить Тимошенко из тюрьмы. Этот миф стал ненужным после 31 марта, когда утратила перспективность версия о сговоре на выборах Авакова и Тимошенко против Порошенко.

Впрочем, после недавних заявлений Авакова и Антона Геращенко о разногласиях в "Народном фронте" по вопросу: кого поддержать во втором туре, этот миф могут опять реанимировать. Но уже в версии, – британская разведка и Аваков против американцев и Порошенко, которого американцы хотят устранить и заменить Зеленским. Если кого-то что-то в этом смущает, то можно и наоборот: это Порошенко агент британцев, а Аваков – американцев и тогда всё нормально – Зеленский проект Госдепа и Коломойского, который прячется в Лондоне от Порошенко. Где же ещё прятаться от англичан Коломойскому как не в Лондоне.

Не устраивает? Хорошо – Коломойский еврей, Зеленский – еврей, Порошенко – тайный еврей по фамилии Вальцман, Тимошенко тоже еврейка и всё это операция "Мосада" и международный заговор сионистов, раскрытый ещё спецслужбами Российской империи. Результаты их расследования были изложены в "Протоколах сионских мудрецов", но их запретили большевики потому, что сами были частью этого заговора. Не верите? Тогда смотрите: Троцкий – еврей, Свердлов – еврей, мать Ленина – Мария Бланк, тоже еврейка и даже Сталин немножечко еврей, но меньше, чем Берия. Украинцев придумали не поляки и австрийский Генштаб, а сионисты и они же развалили СССР, так как Горбачёв и Ельцин были их агентами. Есть подозрения, что и Путин их агент или они его подменили, пока охрана спала. Потом этот псевдо-Путин организовал Майдан, чтобы сделать Порошенко президентом, но для прикрытия сказали, что всё это устроили американцы, и теперь все спецслужбы РФ заняты его спасением. Очень хитрая многоходовочка и ниточки от неё ведут к сионистам, потому что евреи придумали не только Украину, но и США, чтобы отомстить англичанам за своё изгнание в 1290 г. Гитлера к власти тоже привели они, чтобы заставить всех евреев собраться в Израиле, но он вышел из-под их контроля.

Если вам что-то не нравится в этих версиях, то придумайте свою, поскольку у Службы внешней разведки РФ фантазия уже иссякла и там совсем запутались, кто чей агент, и кто еврей, а кто просто жидобандеровец.

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