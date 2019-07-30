Если взглянуть на историю Медведчука с Шариём, включая её "кредитную часть", то более, чем очевидно, – оба представляют ФСБ. Если широко и обобщённо, то Кремль. Если совсем широко, то географического кентавра с головой Путина и туловищем из карты РФ.

Этого зверя в октябре 2014 г. открыл Вячеслав Володин, когда изрёк: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России". Изрёк на Валдайском форуме – самой сакральной из академий в РФ. "Валдайская академия" полностью поддержала открытие Володина, в то время он был главой Администрации президента Путина, и отправила его поработать спикером Госдумы, чтобы внедрил эту идею в массы. Думские массы сразу уверовали в кентавра из Путина и России, поскольку знали о существовании подобных гибридных зверей и в прошлые времена.

Родоначальником их было существо из формулы: "говорим Ленин – подразумеваем партия, говорим партия – подразумеваем Ленин". В 1925 г. этого зверя открыл Маяковский, а затем появились гибриды Муссолини с Италией, Гитлера с Германией и так далее.

Визуально производство таких зверей несложно. Приклеиваем голову Путина к краю карты РФ, например, на месте Петербурга, и получаем искомое. Очень наглядно. Только не надо наклеивать голову Путина на Калининградскую область, Крым, Сахалин или Курилы, поскольку тогда кентавр получается с отрубленной головой. Оно, конечно, по сути верно, но Валдайская академия таких гибридов не одобряет. Клеить голову Путина на Камчатку тоже не рекомендуется, так как в этом случае получается та собака, которая себе яйца лижет, что неполиткорректно по отношению к собакам.

По такому методу палеозоологи из Кремля и норовят приклеить Украине сразу две головы – малоросса Медведчука и новоросса Шария. В Украине на такое "клюёт" лишь тот специфический контингент, который спит и видит себя в раю или в РФ, но ничего не предпринимает для миграции. В РФ он не мигрирует, так как мыслит её в виде святой пустоши, а не места, где власти то запрещают, то разрешают хворост собирать, и приставы штрафуют рыболовов и грибников.

Посему этот контингент предпочитает дожидаться в "украинском аду" того светлого часа, когда Россия станет святой пустошью и туда можно будет перебраться на ПМЖ. Да сбудется эта ваша мечта, и чем скорей, тем лучше для всех.

Чуваки из Кремля изо всех сил стараются выдать Медведчука и Шария за подлинных украинцев, которые только и могут говорить от имени Украины и украинского народа. Похожую операцию Москва развернула в 2002 г., когда стала доказывать, что Холокоста не было и евреи воевали на стороне Гитлера, в отличие от русских.

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Причиной этой операции были усилия дипломатии Израиля по продвижению в ООН и в других местах идеи о запрете отрицания Холокоста. Этот запрет предлагалось оформить законодательно и с каким-нибудь уголовными или административными наказаниями на международном и национальных уровнях. Несколько стран в Европе эту новацию в своё законодательство внесли, и даже устроили несколько шумных процессов над теми, кто полностью или частично ставил под сомнение Холокост. Но в целом эти усилия Израиля ушли в "ближневосточный песок", поскольку большинство мусульманских государств их в ООН не поддержало.

В Кремле тогда сильно занервничали. Если бы этот план удался, то Израиль укрепил бы позиции в споре с рядом арабских государств о Палестине. Израильтяне настаивают: сначала было Иудейское и другие еврейские царства, их завоевали римляне, лишь затем разогнали евреев и на их месте создали три имперские провинции "Палестина № 1, № 2 и № 3". Арабов в этих Палестинах не было. Они жили за р. Иордан в Набатейском царстве и еще император Диоклетиан, правивший 284-305 гг., отражал их набеги на эти самые Палестины. Арабы признать это не хотят и идут двумя путями: выводят палестинцев от библейских филистимлян, они же "народы моря", и обзывают евреев фашистами. Но филистимляне пришли из Европы, а на обвинения в фашизме израильтяне предъявляют Холокост. Какие же мы фашисты, если сами от фашизма пострадали? Поэтому Израиль в "нулевые" и начал компанию за осуждение и наказание тех, кто отрицает Холокост.

Кремль, который после 2004 г. стал активно продвигать тему: русские разгромили Рейх единолично, такие действия Израиля нервировали. Во-первых, евреи могли получить от ООН справку, что они не фашисты и потребовать от арабов уважения к себе как народу, пострадавшему от Гитлера. Называть арабов антисемитами сложно, так как они сами семиты, а вот обвинить их в нацизме в стиле Гитлера такая справка позволяет. Во-вторых, Кремль навязывает русским имидж не только единоличных победителей Гитлера, но и самых от него пострадавших, а тут евреи говорят, что они пострадали больше. От обиды Кремль в 2017 г. плюнул на имидж Сталина как эффективного генералиссимуса и дал приказ в 2 раза поднять потери СССР во Второй мировой войне, чтобы не повадно было.

По мнению Кремля, всё это совсем не по феншую. Поэтому в Кремле стали поднимать факты службы евреев в армиях Рейха и ставить вопрос: каких евреи считать подлинными представителями еврейского народа – тех, кто служил Гитлеру или тех, кто с ним воевал?

Кремль чёткий ответ на этот вопрос в "нулевые" не дал. Сейчас тоже воздерживается, поскольку не знает, как будут развиваться события в Сирии, на Ближнем Востоке, а также в Украине. Пресловутые "жидобандеровцы" снова могут вернуться в лексикон Кремля и вырасти до "жидонацистов". Действительно, нельзя же опускать евреев до приспешников украинцев, особенно, когда Украину накрыла "Зелемания".

Кремль при поиске ответа и аргументов на вопрос, который сам придумал, не ищет прямых путей. Притом, что на поверхности лежит факт, не требующий копания в архиве.

Это демонстрация 27-28 февраля 1943 г. в Берлине на Розенштрассе. Тогда Геббельс, чтобы утешить "дорого товарища" Гитлера, впавшего в депрессию из-за поражения под Сталинградом, хотел решить "еврейский вопрос" в Рейхе окончательно и бесповоротно. Он согласился пожертвовать последними 8 тысячами евреями Берлина, которые имели "бронь" от всего и работали для победы Рейха. Две тысячи из них, в основном мужчин, доставили в здание бывшей еврейской больницы-приюта на ул. Розенштрассен перед тем, как разослать по концлагерям. Но их жёны-немки окружили здание и потребовали вернуть им мужей. Полиция и войска эту демонстрацию расстрелять отказались и со 2 марта почти всех этих евреев отпустили к семьям.

В Москве эту историю очень не любят, поскольку фашисты вели себя в ней не так, как положено фашистам. В СССР подобную демонстрацию и во время войны, расстреляли бы без разговоров. Мирную демонстрацию в Новочеркасске в мирном 1962 г. расстреляли, подавили танками и запретили о ней вспоминать. Впрочем, склероз – это историческая болезнь россиян во все времена.

Поэтому Кремль полез в архивы и достал оттуда цифру: среди 4 млн. 126 тыс. 964 пленных, взятых во время войны Красной армией, было 10 тыс. 137 евреев. Целая дивизия только из тех, кто попал в плен. Общее число евреев в армиях Третьего Рейха израильские и западные исследователи оценивают в 150 тыс. человек. Это чуть меньше армии США, в которой в сентябре 1939 г. служило 174 тыс. человек. Империализм США существовал с армией, которая была в 10 раз меньше армии Чехословакии в 1938 г., но это никогда не смущало московских пропагандистов, вещающих о его древности.

Евреи в Вермахте служили не только рядовыми, но и на командных должностях. Таких персоналий прослежено достаточно. Но нигде, кроме Москвы, не ставят так вопрос: каких евреев считать истинными представителями этого народа, – тех, которые были за Гитлера или которые были против? Не ставят, по причине его некорректности и нелогичности.

По евреям, в отличие от ирландцев, статистики нет. Великобритания, готовясь к войне с Гитлером в 1939 г. провела в Ирландии опрос, чью сторону примут граждане той. Ответ был – 80% будут нейтральными, а по 10% поддержали Великобританию и Германию. Тем самым ответ на московской вопрос: какие ирландцы были истинными представителями ирландского народа, те, которые воевали в армии Рейха или в армии Великобритании, не имеет весомого количественного решения. Тех и других было одинаково, но даже вместе они составляли явное меньшинство среди граждан Ирландии.

Позиция Москвы всегда, а не только сейчас, была беспринципной и ситуативной. Какие скрепы, если Кремль до сих пор даже не утвердил перечня того, что есть такое российские скрепы? Поэтому не удивительно, что Гитлер из врага превращался в друга СССР и снова во врага и это при наличии утверждённых скреп в виде принципов коммунизма. Позже с такими скрепами можно было быть одновременно людоедом, другом СССР и строителем социализма в Африке, – одно другому не мешало.

Вполне можно ожидать, что к концу года евреи превратятся из жертв Гитлера в его соратников и в жидофашистов, а "правильный украинец" Медведчук пообещает избавить всех от их ига. Помогать ему будет "правильный еврей" Рабинович. Для этого Медведчук придёт в Верховную Раду в вышиванке, заговорит по-украински и, возможно, будет есть там сало на камеры, подобно тому, как Ляшко поедал сыр, чтобы доказать свою любовь к Украине. Медведчук и вся его Оппоплатформа теперь должны выглядеть хотя бы внешне украинцами.

Оппоблок Новинского проиграл Оппоплатформе именно потому, что имел "русское лицо" первой категории, но не первой свежести, и в ситуации, когда надо было выглядеть хоть чуть-чуть украинцем. Медведчук это понял и стал изображать малоросса – украинца второй категории. Главное, что не русского, как Новинский. Шарию ещё в 2014 г. велели стать украинцем третей категории – новороссом, чем тот пять лет и занимался. Это было несложно, поскольку как выглядели новороссы не знают ни этнографы, ни археологи, и до 2014 г. об их существовании в прошлом никто и не подозревал. Прошлое России всегда было тёмным и непредсказуемым, зато будущее – только светлым, в отличие от её вечно серого настоящего.

Шарий уже материал для всех отработанный. Если Минюст Украины с подачи СБУ вычеркнет его экзотическую партию любителей шары из своих списков, то даже в ФСБ не обидятся. Там новоросса Шария давно считают тупиковой ветвью эволюции гибридов, и если его не возьмёт на своё содержание новое правительство Украины, то его переключат на проект Мураева "Наши". Там Шарий будет выглядеть более органично, чем в качестве ископаемого новоросса.

Мураев, вовсе не случайно сейчас повторно вернулся к проекту "Наши", запущенному ещё в 1990 г. Александром Невзоровым. Слово "наши" это ответ на все вопросы. О сути скреп, о том, каких евреев считать истинными, которые были за Гитлера или против, и так далее. Ответ предельно прост. Нет ни фашистов, ни антифашистов, "бандеровцев" тоже, кстати, нет. Как нет украинцев, евреев, немцев, и даже русских и россиян нет. Скреп тоже нет. Есть только наши – кремлёвские, и все остальные, которые не наши. Поэтому не имеет абсолютно никакого значения, что в данный момент кремлёвские будут считать скрепами: коммунизм, самодержавие или чёрта лысого. Можно скрепами считать и вовсе пустоту, почти так, как сейчас к этому ведут в России. Оно и удобней, поскольку пустоту нельзя обвинить в несоответствии скрепам и принципам.

Новини Три пути захода Кремля в Украину

В Москве нашли, наконец, универсальный, пусть и первобытный ответ, на все вопросы. В очень обобщённом виде он означает: нет ни прошлого, ни будущего, есть только наши, и только наши сиюминутные физиологические желания, и только они важны. Природа этих желаний нам тоже безразлична и неинтересна.

С таким универсальным методом ответов Мураев и Шарий могут в перспективе загнать вслед за Новинским под плинтус и Медведчука с Рабиновичем на промосковском поле в Украине. Разумеется, если в достаточной мере овладеют его технологией и, если смогут заглянуть глубоко в ту бездну, в которую когда-то заглянул и с ужасом отринул Невзоров. От увиденного у Невзорова был интеллектуальный запой, затем он отошел в сторону, а теперь обличает Кремль, РПЦ и всю российскую действительность, но выглядит как сомнамбул. К теме "наши" он больше не возвращался.

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