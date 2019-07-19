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Серед коноплі: Садовий знявся у виборчому ролику

1.7т Читати матеріал російською

Міський голова Львова Андрій Садовий знявся у рекламному ролику посеред конопляного поля поблизу Глухова, що на Сумщині.

Відеоролик він опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У такий спосіб він вирішив прорекламувати вживання конопляної олії та підтримати мера Глухова Мішеля Терещенка, який балотується від "Самопомочі" на мажоритарному окрузі.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

"РБК-Україна"

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Терещенко раніше володів бізнесом із вирощування льону і технічних конопель, але у жовтні 2018 року повідомив, що продав цей бізнес, оскільки має намір продовжувати політичну кар’єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Садовий зізнався, що в молодості пробував курити канабіс. Разом з тим він зазначив, що не вважає легалізацію маріухани в Україні зараз своєчасною.

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Особи
Андрій Садовий Мішель Терещенко
Місце
Україна
Тег
Самопоміч
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