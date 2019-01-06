МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Серби масово демонструють проти політики президента Вучича

37

Близько 15 тисяч людей вийшли на вулиці Белграда, щоб висловити протест авторитарній політиці президента країни Александара Вучича. Акції тривають п'ятий тиждень поспіль.У Белграді у суботу, 5 січня, близько 15 тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити протест політиці президента Сербії Александара Вучича, якого демонстранти звинувачують в авторитаризмі. Попри сильний снігопад протестувальники пройшли ходою до будівлі, в якій знаходиться проурядовий державний телеканал RTS. Демонстранти вимагають відставки гендиректора телеканалу Драгана Буйошевіча.

Протестувальники несли транспарант з написом-хештегом "Один з п'яти мільйонів", що обігрує нещодавнє висловлювання президента Вучича. Той заявив, що не піде назустріч вимогам демонстрантів навіть у тому випадку, якщо на вулиці вийде п'ять мільйонів людей. Населення Сербії становить приблизно сім мільйонів.

Як повідомляє сербське інформаційне агентство Beta, кілька сотень людей також взяли участь в опозиційній акції в місті Крушевац, а кілька десятків - у місті Новий Сад.

Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він дістав тяжкі травми.

Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят звільнені з-під варти у зв'язку з браком доказів.

Вучич засудив цей інцидент, але опозиція звинувачує його в тому, що риторика президента і шельмування критиків і опозиціонерів створили в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги