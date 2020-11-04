Сепаратист Струк став мером міста на Луганщині

Колишній регіонал Володимир Струк, який співпрацював із бойовиками "ЛНР", став мером міста Кремінна Луганської області.

Про це свідчать офіційні результати місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня. Інформацію опубліковано на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, Струк балотувався на посаду міського голови від партії "Опозиційна платформа – За життя". За нього проголосувало 3466 виборців (51,68% голосів).

За інформацією поліції Луганській області, кандидат у мери Кремінної звозив на автобусах у місто людей із сусідніх селищ, щоб вони перереєструвалися і проголосували як місцеві жителі. Хоча сам він це заперечував.

Відомо, що в 2014 році Володимир Струк був одним із організаторів луганського "антимайдану", крім цього, фінансував будівництво першого блокпосту бойовиків на виїзді з Кремінної. Також ексрегіонал підтримував "народного губернатора" Валерія Болотова і колишнього депутата ВРУ Олега Царьова, які оголосили референдум про незалежність "ЛНР".

Також нагадаємо, що в 2019 році прихильник терористів "ЛНР" Струк балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради України. Він обирався в 113 окрузі на Луганщині. Сепаратист ішов як самовисуванець, але водночас використовував символіку політичної партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Під час агітації Струк оскандалився підкупом виборців.

На початку 2020 року стало відомо, що Служба безпеки України відмовилася залучати Струка до відповідальності за його участь у створенні терористичної "республіки". Зокрема, СБУ не знайшла ознак злочину в діях ексрегіонала.

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