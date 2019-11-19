"Сепар-укри": Сивохо закликав українців пробачити Донбас

Для реінтеграції Донбасу Україна повинна змінити риторику щодо окупованих територій.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив радник глави Ради національної безпеки України Сергій Сивохо.

Чиновник вважає, що українській владі необхідно поміняти понятійний апарат, сформований "пропагандою за п'ять років".

"Змінити риторику і перестати використовувати штампи - "свої-чужі","сепар-укри". Навіть на словах ми повинні не розпалювати війну, а заліковувати рани. Ми хочемо і будемо шукати спільні інтереси і точки дотику, а реалізовувати це будемо через інформаційну політику і культурне зближення. Вже скоро ви самі побачите – про які проекти я говорю", – розповів Сивохо.

Радник РНБО вважає, що також потрібно гармонізувати роботу з переселенцями, спростити процедури проходження КПВВ, а також виплатити пенсії жителям непідконтрольних територій.

"Прийшов час виправляти помилки, прощати і просити прощення. І, звичайно, прийшов час розмовляти з людьми, що живуть на непідконтрольних територіях. Це наші люди, вони громадяни України – і ми повинні навчитися їх слухати і переконувати. Нам є, що їм сказати" , – додав Сивохо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розлютив українців своїм постом, в якому запропонував повернути ментально в Україні жителів Донбасу.

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