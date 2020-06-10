Сенцов звернувся з потужним закликом до Зеленського через справу Шеремета

Український режисер, звільнений із російського полону, Олег Сенцов закликав президента Володимира Зеленського забезпечити справедливий розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідну вимогу він виклав у відкритому листі на ім’я глави держави. Звернення українець також опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Переслідування волонтерів і добровольців продовжуються. Яскравий приклад цього – підозрювані у справі Шеремета: Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко, Яна Дугарь. Шість місяців минуло відтоді, як 12 грудня 2019 року на брифінгу, проведеному МВС за вашою участю, цих людей оголосили "вбивцями" і поліція озвучила свою версію подій", – почав Сенцов.

Сенцов і Зеленський

Він нагадав, що вже пів року двоє із підозрюваних перебувають під арештом, і стільки ж українське суспільство спостерігає за цією справою.

"Суди не можуть бути об’єктивними та незалежними... В засобах масової інформації посадовими особами державних органів зроблено чимало заяв про причетність цих осіб до вбивства Павла Шеремета. Саме це щоразу наперед визначає результати судових рішень. Це кричущі порушення прав людини, про що свідчить практика Європейського суду", – підкреслив український режисер.

За його словами, об’єктивним у цьому випадку є суспільство, яке бачить численні незалежні журналістські розслідування, що "спростовують версію слідства, аргументи і докази". Водночас тримання цих людей під вартою робить атмосферу в країні суспільно-небезпечною.

Скриншот Facebook/Oleg Sentsov

"Виходячи з голослівних припущень обвинувачення, відсутності доказів та реноме підозрюваних у справі Шеремета, а також безпрецедентної кількості відомих та авторитетних людей, які мають особливу довіру в суспільстві, готових взяти підозрюваних на поруки – тримання цих людей під вартою робить суспільно-небезпечною атмосферу в країні", – зазначив колишній вʼязень Кремля.

Він додав, що Європейський суд із прав людини візьме до уваги всі аргументи та ухвалить рішення, якщо "українська судова система буде не здатна дати належну оцінку таким "доказам" слідства.

"Вимагаємо від вас як президента України гарантувати виконання норм Конституції, дотримання конституційних прав і свобод Кузьменко, Антоненка, Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом, щоб не продовжувалося безпідставне тримання за ґратами невинних людей", – закликав Зеленського Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музикантові, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження недалеко від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України (на той час) Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи в суд необхідно зібрати додаткові докази.

Він 2 березня визнав, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста іще на два місяці – до 12 червня.

21 травня з'явилась інформація, що підозрюваним у справі про вбивство Шеремета – Кузьменко, Антоненку та Дугарь – змінили підозри.

Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь надали доступ до матеріалів досудового розслідування і дозволили з ними ознайомитися.

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