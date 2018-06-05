Сенцов звернувся до лідерів країн "Великої сімки"

Голодуючий в російському СІЗО український політв'язень Олег Сенцов написав листа лідерам країн "Великої сімки".

Він зазначив, що сподівається на їх увагу до всіх в'язнів Кремля, а не до однієї особи. Відповідний лист передала сестра Сенцова Наталія Каплан "Громадському".

"Шановні панове! Спасибі Вам велике за те, що ви і ваші країни робите для України. Нам ще багато що належить зробити самим і з вашою допомогою. Наприклад, перемогти в цій гібридної війні з нашим ворогом. З приводу ситуації з українськими політв'язнями, я сподіваюся, що ви щось зможете зробити для вирішення їхніх доль і не будете зосереджуватися на одній особистості, наприклад, мені. А допоможете багатьом. Удачі вам у вашій нелегкій справі! Слава Україні!" - написав Сенцов.

Нагадаємо, в серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

За словами сестри українця, йому щодня колють по літру глюкози з початку голодування. 4 червня з ним вдалося зустрітися адвокату Дмитру Дінзе, який пізніше розповів про його стан.