Сенцов зізнався, чому не піде в політику

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов укотре підтвердив, що не планує ставати політиком.

Як сказав він в інтерв'ю виданню "Новое время", українська політика, та й політика взагалі, – це дуже брудна справа.

"Щоб у неї заглибитися, треба мати дуже сильну мотивацію. Ми бачимо багато прикладів, коли порядні люди йшли в політику і ставали непорядними. Або їх просто поливали брудом, або вони не справлялися з викликами", – зазначив Сенцов.

За його словами, щоб виринути з "цього болота", треба докласти зусиль і потім ще "дуже довго відмиватися".

"Я бачу всі ці приклади. Навіщо туди стрибати?" – поставим питання режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог Євген Головаха заявив, що Сенцов уже в найближчий рік може скласти серйозну конкуренцію в політиці президенту Володимиру Зеленському.