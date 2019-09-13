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13 вересня • оновлено в 10:22
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Сенцов відкрив YES замість Зеленського: про що говорив

3.4т Читати матеріал російською

Колишній в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцоввідкрив конференцію YES (Ялтинська європейська стратегія) замість президента України Володимира Зеленського.

Під час свого виступу звільнений політв'язень показав пластикову банку, в якій зберігав чай у в'язниці в Росії, а також іменний бейдж ув'язненого.

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Олег Сенцов на форумі YES

Олег Сенцов на форумі YES

Скріншот з відео

"Я написав на банці два слова "Слава" та "Україна". І ця банку подорожувала зі мною всіма в'язницями Росії", – підкреслив він.

І додав: "Я ставив її на найвидніше місце. Вона дуже дратувала тюремників. Її постійно у мене забирали, відривали прапор, намагалися топтати – було багато дрібної метушні за цю банку. Це була моя маленька боротьба. Це, звичайно, не Іловайськ і не Дебальцеве. Я не був на Донбасі, не був на війні – мене заарештували за два дні до того, як я повинен був туди поїхати. Так вийшло. У кожного своя доля".

При цьому Сенцов звернувся до Зеленського: "Мені би дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще знаходиться в полоні – в Росії, на Донбасі та в Криму. Пане президенте, зробіть так, щоб ця банку якомога швидше була повна ".

Олег Сенцов на форумі YES

Олег Сенцов на форумі YES

Скріншот з відео

Зеленський, у свою чергу, подякував режисерові і пообіцяв докласти всіх зусиль для звільнення українців.

Олег Сенцов на форумі YES

Олег Сенцов на форумі YES

Скріншот з відео

Нагадаємо, що Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак незабаром режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

Раніше OBOZREVATEL писав про всіх 35 українців, які повернулися в Україну в результаті обміну полоненими з Росією.

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Теми
Форум YES Українські політв'язні в Росії
Особи
Олег Сенцов Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Imir Imir
Imir Imir
Быстро Сенцов в зебобиком стал,прям новая "надия"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На следующей конференции сенцов покажет дырявые носки, в которых просидел в тюряге все 5 рокив, потом жёлтые спереди и коричневые сзади трусы, в которых его арестовывали, и так далее, история рискует стать бесконечной, огромное количество артефактов, привезенных из тюряги, не даст нам отвлечься от темы хоть ненадолго! Весь мир знает, что террорюга сенцов сидел в тюрьме, на кой он это барахло на конференцию притащил? И ещё вопрос - Ялтинская конференция проходит в Ялте?
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70rus xxx
70rus xxx
Пусть лучше расскажет,как арестантскую робу умудрился списстить в СИЗО?
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