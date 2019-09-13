Сенцов відкрив YES замість Зеленського: про що говорив

Колишній в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцоввідкрив конференцію YES (Ялтинська європейська стратегія) замість президента України Володимира Зеленського.

Під час свого виступу звільнений політв'язень показав пластикову банку, в якій зберігав чай у в'язниці в Росії, а також іменний бейдж ув'язненого.

Олег Сенцов на форумі YES Скріншот з відео

"Я написав на банці два слова "Слава" та "Україна". І ця банку подорожувала зі мною всіма в'язницями Росії", – підкреслив він.

І додав: "Я ставив її на найвидніше місце. Вона дуже дратувала тюремників. Її постійно у мене забирали, відривали прапор, намагалися топтати – було багато дрібної метушні за цю банку. Це була моя маленька боротьба. Це, звичайно, не Іловайськ і не Дебальцеве. Я не був на Донбасі, не був на війні – мене заарештували за два дні до того, як я повинен був туди поїхати. Так вийшло. У кожного своя доля".

При цьому Сенцов звернувся до Зеленського: "Мені би дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще знаходиться в полоні – в Росії, на Донбасі та в Криму. Пане президенте, зробіть так, щоб ця банку якомога швидше була повна ".

Олег Сенцов на форумі YES Скріншот з відео

Зеленський, у свою чергу, подякував режисерові і пообіцяв докласти всіх зусиль для звільнення українців.

Олег Сенцов на форумі YES Скріншот з відео

Виступ Олега Сенцова на конференції YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Нагадаємо, що Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак незабаром режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

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