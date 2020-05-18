Сенцов видав крик душі про злочини радянського режиму

Український режисер, звільнений з російського полону, Олег Сенцов зізнався в ненависті до Радянського Союзу.

Як написав він у Facebook, творці СРСР поклали мільйони життів у громадянську війну, щоб спробувати здійснити утопічну ідею.

Олег Сенцов

Сенцов перерахував причини, за які він ненавидить "ту кляту державу":

за те, що ідея виявилася оманою, створивши кривавий режим;

за те, що заганяли людей до колгоспів, забираючи їхнє майно, а хто вмів заробляти на землі – висилали у Сибір на загибель;

за десятки мільйонів загублених душ у репресіях, Голодоморі, Другій світовій війні, коли спочатку СРСР ліквідував практично весь командний склад армії, а потім закидав ворожі кулемети тілами своїх бійців;

за те, що Радянський Союз знайшов винних у вигляді кримських татар, чеченців, калмиків та інших;

за те що, всі сили ця держава витрачала не на те, щоб її громадяни жили щасливо та у достатку, а щоб розповсюджувати свій вплив по всьому світу, продовжуючи утворювати рабські країни-сателіти.

"Але найголовніше, за що я ненавиджу СРСР, це за те, що вони брехали своєму населенню десятиліттями. За те, що ми і досі не можемо позбутися його наслідків. За те, що він досі у голові у більшості росіян, які бажають його відтворення і тому підтримують агресію Путіна проти України", – наголосив Сенцов.

На його думку, тіні Радянського Союзу досі ходять Україною, "не даючи їй перетворитися на щось краще, не відпускаючи її з болота корупції, популізму та брехні".

"Наші люди, на жаль, не всі витиснули з себе цей совковий спосіб мислення. Як наслідок ми гальмуємо у русі до Європи та справжніх реформах. Замість будування чесної держави створюються мутні схеми, вбиваються та переслідуються активісти, а головне – знову прикидаються і брешуть", – підсумував режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов заявив, що бачить шлях встановлення миру на Донбасі тільки в боротьбі. Він наголосив, що його позиція відрізняється від уявлень президента України Володимира Зеленського.