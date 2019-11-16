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16 листопада • оновлено в 15:01
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"Це маска?" Сенцов спрогнозував майбутнє Зеленського

4.5т
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Український режисер Олег Сенцов, який повернувся з російського полону, розповів, як ставиться до президента України Володимира Зеленського.

Своєю думкою про те, як складеться майбутнє лідера країни, поділився він в інтерв'ю BBC News Ukraine.

"Я вірю в його щирість, я про це говорив багато разів і повторюю. Про незалежність це питання не зовсім зрозуміле. Є багато людей, яких він привів із собою. Вони дійсно хочуть робити добре і роблять добре", – поділився Сенцов.

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Сенцов спрогнозував майбутнє Зеленського

Сенцов спрогнозував майбутнє Зеленського

При цьому, режисер допустив, що є люди, які можуть впливати на рішення Зеленського.

"Можливо, тиснуть не на самого президента, а на його адміністрацію. Тому що короля робить свита", – пояснив він.

"Подивимося, чи буде його щирість справжньою і чи виллється це в якісь дії, чи все-таки це все ширма, це все маска, і все насправді не так", – висловився Сенцов.

Колишній в'язень Кремля також допустив третій варіант розвитку подій: "Система зможе його перемолоти, зробити своїм, керованим, залежним".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов попередив, що президент Росії Володимир Путін хоче зробити з України "підневільного собаку", повернувши Донбас на своїх умовах.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Олег Сенцов Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Джантимиров Андрей
Джантимиров Андрей
Савченко 2!!!
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семенов Александр
семенов Александр
Я бы начинал рассказы о Сенцове так : Рекордсмен мира по голоданию ,умудрившийся. проголодать 150 дней и при этом нажрать харю , СЕНЦОВ , сказал очередную какую то хрень ...
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