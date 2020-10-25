Сенцов розкритикував Зеленського через Антоненка та Верланова

У день виборів відомий український кінорежисер та політв’язень Кремля Олег Сенцов розкритикував нинішню владу, зокрема через "липові" справи проти Андрія "Ріффмастера" Антоненка та екс голову ДПС Сергія Верланова. У зв’язку з цим, він з сумом зазначив, що в Україні відсутні зміни на краще.

"На жаль, у кращу сторону нічого не змінилося. Люди, які продовжують чомусь називати себе "правоохоронцями", тримають Антоненка у заручниках як заставу їх "ефективності". Вся ця історія може закінчиться штурмом і не тільки будівлі суду. ГПУ нарешті знайшла "головного корупціонера" – це колишній очільник податкової служби Сергій Верланов. Крім цього незрозумілого обвинувачення йому шиють ще фінансування тероризму – щоб цю справу вела СБУ, бо НАБУ відмовляється підписувати фейкові підозри", – написав Олег Сенцов.

Разом з тим, на думку режисера, "зафаршмачений по самі сірі вуха, славнозвісний суддя Вовк, про пригоди якого чули майже усі в Україні, крім президента, дозволяє Зеленському проводити протизаконне опитування прямо на виборчих дільницях в день голосування".

Нагадаємо, днями суд продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку, його залишили під вартою до 19 грудня.

Також раніше Генпрокуратура оголосила підозру екс-голові ДПС Сергію Верланову. Йому закидають зловживання владою на посаді. Утім, сам колишній посадовець звинувачення називає безпідставними, а справу проти нього – політичним переслідуванням.

Пізніше громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін розкритикував дії правоохоронців щодо Верланова та заявив, що історія екс-очільника ДПС більше схожа на бажання Зеленського сподобатися виборцям.

"Ця історія - залізобетонна підслідність НАБУ. Те, що підозру організували СБУ і ОГП, вже викликає серйозні сумніви в обгрунтованості цього дійства. Є у мене відчуття, що в НАБУ авторів ідеї послали, оцінивши її юридичну частину. Набагато більше це схоже на спробу Баканова і Венедіктової прикритися від критики в зливанні вже розслідуваних топсправ", – зауважив Шабунін.