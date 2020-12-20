Сенцов назвав своє звільнення "подарунком" для Зеленського

Колишній бранець Кремля Олег Сенцов назвав своє звільнення "подарунком" російського лідера Володимира Путіна президенту України Володимиру Зеленському.

Про це український режисер заявив в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою". На його думку, це була приманка для поступок з боку українського глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Всі розуміють, що Путін робив це для нього (Зеленського). Підніс цей подарунок, щоб його заманити. Це приманка, щоб він пішов на переговори і щось віддав", – пояснив Сенцов.

Водночас колишній політв'язень зазначив, що вдячний Зеленському за звільнення.

"Я подякував Зеленському першим, коли зійшов (з літака) і потиснув йому руку. Я дійсно йому вдячний, адже він це зробив – пройшов останню милю", – сказав Сенцов.

Режисер додав, що над звільненням його й інших бранців працювали п'ять років п'ятий президент України Петро Порошенко, активісти, звичайні громадяни, європейські політики і нинішній глава держави, який пройшов "вирішальну милю".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Сенцова заарештували в 2014 році в окупованому Росією Сімферополі. Його звинуватили в "керівництві терористичним угрупованням, яке планувало підірвати пам'ятник Леніну".

У серпні 2015 року режисера засудили до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму.

Сенцова в числі 35 українців повернули до України під час обміну полоненими у вересні 2019 року.