Сенцов і Балух закликали не давати воду в Крим

Колишні політв'язні Кремля, кримчани Олег Сенцов і Володимир Балух виступили проти відновлення постачання дніпровської води на анексований півострів.

Як заявив Сенцов у коментарі "Крим.Реалії", він упевнений, що до Криму в жодному разі не можна пускати воду.

"Це наш єдиний важіль, аргумент, яким ми ще можемо боротися з окупантами, і щороку цей важіль буде все більш потужним і важливим", – зазначив український режисер.

На його думку, проблема води в Криму "поступово ставатиме все більш і більш гострою".

Зі свого боку Володимир Балух уважає, що "кримчани з українським серцем не допускають і думки, щоб Україна відновила постачання води до Криму".

Він нагадав, що раніше на півострові "шанобливо ставилися до кожної краплі води".

"Потрібно було пройти багато інстанцій, щоб пробити нову свердловину. Багато свердловин було затампоновано – розвідано, що там є вода, але користуватися нею було заборонено з розуміння балансу", – розповів Балух.

За його словами, в перші роки після анексії Криму окупаційна влада "спустошувала підземні запаси і просто випускала воду в повітря".

"Це давно заглухло, річки висохли, тому що намагалися замінити дніпровську воду водою з річок. І таке ставлення до всього", – резюмував Балух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрокурор окупованого Криму, а зараз депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.

Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води на півострові.