Сенцов дома! Опубліковані історичні фото з "Борисполя"

Український політв'язень, режисер Олег Сенцов повернувся додому.

На перших історичних кадрах видно, що Сенцова зустрічає президент Володимир Зеленський, а також його дочка Аліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Спасибі всім людям, які допомагали нам, нашим сім'ям. Боролися за нас. Сподіваюся, що і інші полонені повернуться додому. Наша боротьба не закінчується, а до перемоги ще дуже далеко. Перемога буде за нашою стороною, у нас немає іншого вибору. Слава Україні!" – сказав режисер після прильоту в аеропорт.

Крім Сенцова літаком в Україну повернулися понад три десятки ув'язнених.

Олег Сенцов в Борисполі

Олег Сенцов в Борисполі

Олег Сенцов в Борисполі

Олег Сенцов в Борисполі RTVI

Олег Сенцов в Борисполі Фото: Павло Чіков

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Вся актуальна інформація про обмін полонених тут.

Обмін пройшов за формулою 35 на 35. В Україні всі захоплені Росією моряки і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

У список на обмін внесли по 35 чоловік з кожного боку. В ньому є 24 моряки. Це Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій будз, Володимир Варімез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприск, Сергій Попов, Євген Семідоцкій, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

Як повідомляє OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

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