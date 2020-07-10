Сенченко заявив про зрив обороноздатності країни.

Народний депутат V, VI, VII скликань, т.в.о. заступника глави Адміністрації Президента в 2014 Андрій Сенченко повідомив, що заяви про те, що для української армії вчасно закуповуються усі види боєприпасів не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у ефірі програми "Право на владу" на канала "1+1" 9 липня. Він зазначив, що має у своєму розпорядженні цифрі, які підтверджували би це висловлювання, але вони є таємними, тому озвучувати їх не має права (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я можу стверджувати, що вже треба притягати до відповідальності тих осіб у Міністерстві оборони України, які відповідають за виконання державного оборонного замовлення. Пройшло пів року і жодного снаряду не закупили. Більш того, у нас відбувається уже другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру. Спочатку була оця комбінація, якою ФСБ брала участь з втягуванням заводу "Артем", де фактично вкрали гроші, які держава виділила. Зараз другий акт, коли виробництво намагаються знищити повністю", – зауважив Сенченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Росія нарощує військовий потенціал біля кордонів України, натомість в самій Україні влада скорочує чисельність армії, а дії силовиків підривають обороноздатність держави.