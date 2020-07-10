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Сенченко заявив про зрив обороноздатності країни

Гліб Іванов
Політика
2,2 т.
Сенченко заявив про зрив обороноздатності країни

Сенченко заявив про зрив обороноздатності країни.

Народний депутат V, VI, VII скликань, т.в.о. заступника глави Адміністрації Президента в 2014 Андрій Сенченко повідомив, що заяви про те, що для української армії вчасно закуповуються усі види боєприпасів не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у ефірі програми "Право на владу" на канала "1+1" 9 липня. Він зазначив, що має у своєму розпорядженні цифрі, які підтверджували би це висловлювання, але вони є таємними, тому озвучувати їх не має права (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я можу стверджувати, що вже треба притягати до відповідальності тих осіб у Міністерстві оборони України, які відповідають за виконання державного оборонного замовлення. Пройшло пів року і жодного снаряду не закупили. Більш того, у нас відбувається уже другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру. Спочатку була оця комбінація, якою ФСБ брала участь з втягуванням заводу "Артем", де фактично вкрали гроші, які держава виділила. Зараз другий акт, коли виробництво намагаються знищити повністю", – зауважив Сенченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що Росія нарощує військовий потенціал біля кордонів України, натомість в самій Україні влада скорочує чисельність армії, а дії силовиків підривають обороноздатність держави.

УкраїнаАндрій Сенченко
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