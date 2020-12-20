Сенченко: Росії доведеться повернути Крим, компенсувати збитки і попросити вибачення за окупацію

Росії доведеться не лише розпочати діалог з Україною щодо кримського питання, а й навіть повернути окупований півострів назад до складу нашої держави.

Про це OBOZREVATEL сказав український політик та ексвіцепрем'єр кримського уряду Андрій Сенченко, коментуючи нещодавню резолюцію впливової міжнародної Організації об’єднаних націй (ООН), яка закликає посилити міжнародну взаємодію для припинення незаконної окупації Криму Росією.

"На жаль, організації такого рівня дуже повільно вирішують гострі питання. У 14-му році й після цього нам постійно висловлювали співчуття, але ніяк не могли витягнути із себе реальне визначення того, що відбувалося в Криму і на Донбасі. Тому недавня резолюція ООН – новий крок вперед. А Росії доведеться повернути Крим", – заявив він.

На уточнення OBOZREVATEL щодо можливої реакції Росії, яка вже шостий рік відмовляється обговорювати питання анексії Криму на будь-яких зустрічах, вважаючи його закритим, Сенченко запевнив, що в нового президента не буде іншого виходу, як розпочати перемовини щодо повернення Криму назад.

"Так, домовитись із Путіним і путінською Росією неможливо. Проте зміна влади там буде, і новому президенту не буде сенсу тягнути нинішні проблеми далі. Збройне захоплення й окупація Криму та продовження агресії проти України в різних напрямах тягне Росію на дно", – вважає Сенченко.

"Путінському наступнику доведеться повертатися до міжнародного права, просити вибачення в України й українців, компенсувати збитки зруйнованих сфер, інфраструктури на Донбасі й звісно ж, повернути Крим", – додав політик.

Нагадаємо, що незважаючи на пандемію коронавірусу, коли провідні країни світу зайняті подоланням її наслідків, Україні вдалося не лише просунути нову ідею з повернення окупованого Криму до свого складу, а й залучити до неї міжнародних партнерів. Йдеться про ініціативу "Кримська платформа". Це новий майданчик для переговорів щодо деокупації Криму та його повернення. Перший саміт запланований на травень 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський представив "Кримську платформу" в ООН

Концепцію платформи в ООН ще 23 вересня представив президент України Володимир Зеленський. Тоді ж він запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для повернення Криму.

Росія спершу відмовлялася від будь-якого свого залучення, однак тепер через катастрофічну нестачу питної води на півострові в особі депутатки Наталі Поклонської вже натякає на свою участь.

"Кримська платформа" – досить вдалий крок. За багато років все ж знайшли формулу, яка не дозволяє забути про Крим і постійно активізуватиме це питання. Така тактика додає можливостей із залучення в роботу платформи нових країн. На Росію треба тиснути надалі, бо нічого іншого окрім тиску, там не розуміють", – підсумував Сенченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив про великі запаси прісної води під прилеглою до окупованого Криму акваторією Азовського моря. Мовляв, для вирішення проблеми з прісною водою на півострові виділяються відповідні кошти і РФ не буде на цьому економити.