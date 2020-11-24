На тлі збройових скандалів Кабмін змінив склад Комісії з імпортозаміщення

Гліб Іванов Політика 15:37, 24.11.2020 Оновлено: 16:01, 24.11.2020

Кабінет міністрів України на тлі скандалів із закупівлею застарілого імпортного озброєння змінив склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення.

Так, 18 листопада 2020 року постановою №1143 Кабмін ввів до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення голову об’єднання організацій роботодавців "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" Андрія Сенченка.

Першочерговим завданням комісії є координація дій державних органів та підприємств, причетних до реалізації державної політики з імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі.

"Наразі в країні існує не лише проблема імпортозаміщення складових і комплектуючих для виробництва української продукції оборонного призначення. За корупційними схемами закуповуються застарілі зарубіжні зразки техніки, озброєння та боєприпасів при тому, що вже сьогодні українські підприємства спроможні виробляти новітню, якісну і конкурентну продукцію. Міжвідомча комісія має стати як ефективним інструментом з організації імпортозаміщення, так і бар’єром від закупівлі неякісного збройового непотреба для нашої армії", – зазначив Сенченко.

За його словами, критично важливо підтримати вітчизняні оборонні підприємства всіх форм власності, поглибити локалізацію і створити таке економічне середовище, яке б максимально сприяло розробці, виробництву та реалізації високотехнологічної продукції українських компаній на внутрішньому, а згодом і зовнішніх ринках.

Сенченко наголосив, що в умовах поточних і потенційних загроз країна не зможе почувати себе в безпеці без налагодженого власного виробництва військової техніки, озброєння та боєприпасів.

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