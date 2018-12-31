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Сенатор США: Трамп уповільнить вихід американських військ із Сирії

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що виведення двох тисяч солдатів США із Сирії уповільниться "розумним чином".Президент США Дональд Трамп наказав уповільнити виведення воєнного контингенту США з Сирії. Про це в суботу, 30 грудня, повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, пише агенція AP.

За словами Грема, плани щодо виведення американських військ з Сирії будуть уповільнені "розумним чином". Також виведення американським військ буде здійснюватися таким чином, щоб гарантувати розгром терористичного угрупування "Ісламська держава" і безпеку курдів.

Нагадаємо, що рішення Трампа вивести двохтисячний військовий контингент з Сирії викликало нерозуміння з боку низки партнерів США, а глава Пентагону Джеймс Меттіс подав після цього у відставку. Туреччина стала однією з небагатьох країн-союзниць Сполучених Штатів Америки, яка підтримала рішення Трампа.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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