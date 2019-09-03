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3 вересня • оновлено в 09:09
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"Селезінку переб'ю!" Савченко заступилася за сестру, погрожуючи ексміністру

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Сестра колишнього народного депутата Надії Савченко Віра пообіцяла "перебити селезінку" екс-міністру транспорту Євгену Червоненку.

Таким чином, вона прокоментувала скандал, який стався в ефірі телеканалу "112 Україна" між її сестрою та Червоненко.

"Ти ще раз свого брудного рота відкриєш на мою матір, я тобі селезінку переб'ю. Обіцяю. Тут Україна", – написала Віра Савченко в Facebook.

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Нагадаємо, що в ефірі ТБ-шоу виникла суперечка між Надією Савченко і Червоненко. В ході обговорення Савченко назвала висловлювання Червоненка вульгарними і сексистськими, а він пригадав їй антисемітські заяви на одному з попередніх ефірів.

"Ну і дура ти. Найстрашніше – безграмотні кухарчині діти. Найстрашніше. Вивчайте матчастину. Тьху, бл*. Я з бидлом розмовляти не буду", – розгнівався Червоненко і покинув студію.

"Селезінку переб'ю!" Савченко заступилася за сестру, погрожуючи ексміністру

Скріншот

Відзначимо, що в ефірі ТБ Савченко розповідала, як підприємство "Мотор Січ" з державної власності перейшло в руки екс-нардепа В'ячеслава Богуславського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради отримала всього вісім голосів і не змогла пройти в новий парламент, пояснила свою поразку брудними технологіями.

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Особи
Надія Савченко Віра Савченко Євген Червоненко
Місце
Україна
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