Секвестр бюджета: власть расписалась в своей несостоятельности

Михайло Бродський Політика 21:52, 13.04.2020

Сперва Зеленский стал президентом, потом начал назначать своих друзей и их друзей во власть и мы все оказались в ж....

Сегодня, под прекрытием короновируса, они расписались в своей несостоятельности, проведя секвестр бюджета.

Хочу им сказать: как, господа, вы не садитесь, вы в музыкаты не годитесь.

Осенью будет очередной слив Кабмина. Идей у них нет, опыта тоже и воли тоже нет. Страдать бедным, как всегда.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Будемо з бабками": в мережу злили нові "плівки Єрмака" про торгівлю посадами

Год президента Голобородько: кругом друзья, родственники и "Квартал"

"Справжній герой!" Названо ім'я загиблого воїна ЗСУ

"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

На Донбасі за три місяці загинули десятки українських воїнів: імена Героїв