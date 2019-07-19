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"Секундочку!" У Полторака і Зеленського пояснили інцидент на публіці

7.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не штовхав міністра оборони Степана Полторака, як це могло здатися на відео.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов після спілкування із міністром.

"Щойно спілкувався з міністром оборони Степаном Полтораком. Говорили про вражаюче відео його зустрічі із президентом у Міністерстві оборони на презентації житлових модулів. При зйомці зі спини з відстані видно, що президент Зеленський різко розвернувся і зробив різкий жест у бік міністра чи навіть штовхнув. Однак Полторак сказав, що ніякого інциденту не трапилося", – написав він.

"З його слів усе було так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Хомчака президент підійшов до заступників голови ОП Рябошапки і Тимошенка. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці на іншу тему. Тому він повернувся у бік міністра і сказав "Секундочку!" – додав Бутусов.

Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось погрозливого. Після кількох слів зустріч нібито пішла за планом.

Зеленський відштовхнув Полторака

Зеленський відштовхнув Полторака

Скріншот відео

У коментарі InfoResist прессекретар міністра оборони Вікторія Кушнір заявила: "Інформація не відповідає дійсності. Він і Хомчак зробили крок назад, щоб президент поспілкувався із заступником глави офісу президента".

Кушнір додала, що президент жестикулював. "Діалог був конструктивним протягом всієї зустрічі", – сказала вона.

Заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка також роз'яснив, що між Зеленським та Полтораком не було ніякого конфлікту і тим більше поштовху.

"Повна нісенітниця. Не було ніякого поштовху. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і президент попросив Степана Полторака зачекати. І все", – сказав Рябошапка.

Крім того, начальниця Центральної телерадіостудії МО України Яна Холодна у Facebook прокоментувала інцидент із міністром.

"Доповідаю. Степан Полторак почувається чудово. Має гарний настрій. І з подивом дізнався всі ті новини, які поширили наші ЗМІ. Саме в цей час я доповідала по нашій роботі і тут понеслося... Володимир Зеленський вдарив міністра оборони. Шановні, ви серйозно? Ми що живемо в якомусь первісному суспільстві? Хіба таке можливо у правовій державі?" – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, обізвавши його "чортом" і "розбійником".

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Особи
Степан Полторак Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
не прошел еще один высер обосрателя
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