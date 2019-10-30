Секс-скандали в Раді: волонтер запропонував влаштувати "слугам" тренінг

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що для народних депутатів України від партії "Слуга народу" слід провести тренінг, присвячений особливостям їхнього нового статусу як публічних осіб.

"З моєї точки зору, треба обов'язково провести таку профілактичну бесіду з усіма цими недосвідченими людьми", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи секс-скандали у Верховній Раді України.

"Людей, які хочуть йти в політику, потрібно готувати до того, що вони позбавляються своїх певних інтимних секретів, відносин, доходів, витрат і маси всього іншого. На це людина повинна йти свідомо", – сказав він.

З "слугами" треба провести профілактичну бесіду, переконаний Тука

За його словами, "у нас дуже багато людей – я і сам був спочатку таким – йдуть в політику, стаючи публічними особами, які не усвідомлюють ті обмеження і ті ризики, з якими вони стикаються з першого ж дня".

Виходячи з цього, волонтер запропонував провести для народних депутатів України, що вперше опинилися на цій посаді, спеціальний тренінг, присвячений "двом аспектам".

По-перше, необхідно "провести лекцію з "слугами" про те, що інтерес до їхніх персон істотно зріс, і вони повинні це розуміти і вносити певні корективи в своє життя".

У цьому контексті Тука зауважив: корективи повинні стосуватися не лише політичного, а й повсякденного життя. "Якщо депутат при зарплаті 20 тисяч гривень буде застуканий журналістами за вечерею, рахунок за яку становитиме15 тисяч гривень, це теж буде приводом для певного реагування", – зауважив він.

По-друге, "як мінімум, провести роз'яснювальну роботу про те, як правильно користуватися мобільним телефоном, щоб не підставлятися", – запропонував Тука.

Як писав OBOZREVATEL , раніше:

У мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Пізніше в своєму Facebook Яременко опублікував пост, в якому заявив: листування було спланованою "спецоперацією", спрямованої проти журналістів, які люблять підглядати в телефони.

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