Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 19:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Секс-скандал з Яременком: з'явилася реакція дружини "слуги народу"

4.1т Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко поспілкувався з дружиною після того, як в Раді його спіймали на секс-листуванні.

Політик заявив, що не домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною, а це нібито було "фейкове" листування.

За словами Яременка, таким чином він хотів висловити протест проти підходів журналістів до своєї роботи.

Новини
"Одні п*дfрам пишуть, інші – хв*йдам": Ківу довів до істерики секс-скандал у Раді

Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

Богдан Яременко пояснив скандал в Раді

Богдан Яременко пояснив скандал в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яременко напередодні стверджував, що журналіст, який помітив його листування, "повівся на провокацію". "Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – заявив він.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
65
48
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Агент 000
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
"Их" вы сделали, а бордель под куполом,СЛАБО?!.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
95-ый отдыхает ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel