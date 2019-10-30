Секс-скандал з Яременком: з'явилася реакція дружини "слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко поспілкувався з дружиною після того, як в Раді його спіймали на секс-листуванні.

Політик заявив, що не домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною, а це нібито було "фейкове" листування.

За словами Яременка, таким чином він хотів висловити протест проти підходів журналістів до своєї роботи.

Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

Богдан Яременко пояснив скандал в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яременко напередодні стверджував, що журналіст, який помітив його листування, "повівся на провокацію". "Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – заявив він.

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