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2 листопада • оновлено в 13:23
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/ Політика

Секс-скандал з Яременком: стало відомо, що світить журналістам за "злив" листування

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Журналістів, які опублікували секс-листування нардепа від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка під час засідання ВРУ, не зможуть засудити, незважаючи на те, що політик пригрозив їм кримінальною відповідальністю.

Про це повідомила кандидатка юридичних наук, експертка-кримінологиня Анна Маляр на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла про позицію Європейського суду з прав людини щодо схожих ситуацій та міжнародні нормативно правові акти.

"Якщо фото переписки було зроблено щодо публічної особи і політика на робочому місці, в робочий час, в приміщенні, в якому на законних підставах ЗМІ ведуть трансляцію, і про це всім відомо, позиція про порушення права на приватність в цій ситуації – некоректна", – відзначила вона.

Секс-скандал з Яременком

Секс-скандал з Яременком

За словами Маляр, йдеться не про приватне життя людини, а про якість виконання нею обов’язків. Міжнародна судова практика вважає доцільними схожі публікації, адже саме так суспільство може контролювати представників влади.

"Журналісти мають право оприлюднювати те, що робить державний діяч на робочому місці у робочий час", – додала юристка.

Вона написала, що Європейський суд оцінює втручання преси у приватне життя з точки зору інформативності. Тобто важлива суспільна значущість опублікованої інформації.

Згідно із Декларація про свободу політичних дискусій в ЗМІ від 2004 року, оскільки політичні діячі вирішили заручитися суспільною довірою, то люди можуть здійснювати за ними жорсткий контроль, критикувати в ЗМІ те, як вони виконують обов'язки.

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Політики не повинні мати більшого захисту репутації порівняно з іншими особами, і тому до ЗМІ не повинні застосовуватися суворіші покарання. Також інформація про їхнє приватне життя може бути поширена тоді, коли є суспільний інтерес до того, як вони виконували обов'язки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Зато теперь весь.мир в курсе что анал жены яременко его больше не привлекает
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Чан Джеки
Чан Джеки
ета свинья должна уйти в небытие.
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