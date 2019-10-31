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31 жовтня • оновлено в 21:33
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Алкоголь, секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, довкола якого розгорівся скандал через переписку в стінах Верховної Ради про інтимні послуги, протягом двох місяців спілкувався з різними дівчатами.

Видання "Букви", яке показало перші повідомлення, ще з вересня спостерігало за парламентарієм і зуміло зняти близько десяти бесід в його телефоні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 29 жовтня, Яременко обговорював зустріч з однією зі своїх пасій. "Привіт. Я не тільки не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування в Вотсап або Вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер", – написав він.

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У мережу злили нові листування Яременка з десятком жінок

У мережу злили нові листування Яременка з десятком жінок

Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

Пізніше у дівчини на ім'я Ельвіра нардеп цікавився, якому алкоголю вона віддає перевагу. "Під настрій. Вино, віскі, шампанське", – відповіла вона.

Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

Не відкладав Яременко телефон і під час голосування. Натискаючи на пульт, він переглядав профіль 32-річної жінки на ім'я Аліна на сайті знайомств "Мамба". Вона вказала у своїй анкеті, що серед пріоритетів бачить секс і побачення, стосунки ж не розглядає.

Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

Водночас парламентарій спілкувався з дівчиною, яка в месенджері Facebook була підписана як Анна Степаницька. Вона надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила "комбез".

Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок
Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок
Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

Спливла також переписка Яременка з жінкою на ім'я Галина, з якою у нього раніше були стосунки. Після ніжних повідомлень вона попросила нардепа допомогти купити квартиру – дати їй 10 тисяч доларів. "Це вище моїх можливостей", – відповів нардеп.

Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок
Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок
Секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Формула вротдам + Транспортировка налогоплательщиков
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Я за легализацию проституции С этим надо что то делать )))) Так хоть налоги опять свои вернём .....
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Mega Death
Mega Death
Чем больше таких в Раде, тем веселее да и лучше для страны)(
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