Алкоголь, секс і $10 тис.: у мережу злили нові переписки Яременка з десятком жінок

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, довкола якого розгорівся скандал через переписку в стінах Верховної Ради про інтимні послуги, протягом двох місяців спілкувався з різними дівчатами.

Видання "Букви", яке показало перші повідомлення, ще з вересня спостерігало за парламентарієм і зуміло зняти близько десяти бесід в його телефоні (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, 29 жовтня, Яременко обговорював зустріч з однією зі своїх пасій. "Привіт. Я не тільки не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування в Вотсап або Вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер", – написав він.

У мережу злили нові листування Яременка з десятком жінок

Пізніше у дівчини на ім'я Ельвіра нардеп цікавився, якому алкоголю вона віддає перевагу. "Під настрій. Вино, віскі, шампанське", – відповіла вона.

Не відкладав Яременко телефон і під час голосування. Натискаючи на пульт, він переглядав профіль 32-річної жінки на ім'я Аліна на сайті знайомств "Мамба". Вона вказала у своїй анкеті, що серед пріоритетів бачить секс і побачення, стосунки ж не розглядає.

Водночас парламентарій спілкувався з дівчиною, яка в месенджері Facebook була підписана як Анна Степаницька. Вона надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила "комбез".

Спливла також переписка Яременка з жінкою на ім'я Галина, з якою у нього раніше були стосунки. Після ніжних повідомлень вона попросила нардепа допомогти купити квартиру – дати їй 10 тисяч доларів. "Це вище моїх можливостей", – відповів нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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