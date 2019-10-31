Секс-скандал з Яременком: Арахамія назвав три варіанти для нардепа

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що бачить три варіанти виходу з секс-скандалу для нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, який на засіданні Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші.

Він озвучив їх в кулуарах парламенту: Яременко йде з поста глави комітету із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва; виключається з фракції; добровільно відмовляється від мандата.

"Я підтримую, напевно, перший варіант. Це було листування, а не якийсь політичний момент. Тому, думаю, перший варіант", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що поки питання Яременка та його листування не виносився на фракцію, однак він, як глава фракції, обов'язково це зробить.

Богдан Яременко хвиля

За його словами, питання про відставку з посади голови комітету в разі схвалення фракції може бути винесено на розгляд парламенту на наступному пленарному тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг було в його телефоні.

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