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31 жовтня • оновлено в 15:23
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Секс-скандал з Яременком: Арахамія назвав три варіанти для нардепа

2.9т Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що бачить три варіанти виходу з секс-скандалу для нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, який на засіданні Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші.

Він озвучив їх в кулуарах парламенту: Яременко йде з поста глави комітету із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва; виключається з фракції; добровільно відмовляється від мандата.

"Я підтримую, напевно, перший варіант. Це було листування, а не якийсь політичний момент. Тому, думаю, перший варіант", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що поки питання Яременка та його листування не виносився на фракцію, однак він, як глава фракції, обов'язково це зробить.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

хвиля

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За його словами, питання про відставку з посади голови комітету в разі схвалення фракції може бути винесено на розгляд парламенту на наступному пленарному тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Богдан Яременко Давид Арахамія
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
маленький гигант большого секса
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Нет! Есть еще и четвертый вариант. Яременко роздает номер телефона девочки всем мужчинам фракции и все довольны!
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