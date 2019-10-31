Секс-скандал із Яременком: у "Слузі народу" розповіли про покарання

Нардепа від "Слуги народу", голову комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Богдана Яременка не каратимуть за секс-листування у Раді.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко. Він наголосив, що причин для санкцій немає, і розкритикував журналістів за знімання особистих листувань, передають "Українські новини".

"Ну, ми ж не комісія етики, моралі. Її ж скасували... У нас є стаття у Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважнішими до того, що вони роблять. Якоїсь миті це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", – сказав Корнієнко.

Яременко втрапив у секс-скандал ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яременко підтвердив, що листування було у його телефоні, але назвав його сфабрикованим. Однак з'явилося підтвердження, що нардеп уже давно зареєстрований у соцмережі для знайомств. Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала.

За деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою у сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами у додатку для знайомств Tinder. Зокрема на ролику видно, як нардеп зайшов у додаток на смартфоні і почав розглядати анкети "запропонованих" йому дівчат.

Як відомо, Богдан Яременко входить групи впливу бізнесмена Ігоря Коломойського. Нардеп одружений і має двох дітей.

Пізніше у мережу злили нові листування Яременко з дівчатами. Він цікавився у 20-річної співрозмовниці, скільки грошей їй потрібно у місяць.

Також "Слуги народу" підтримували ідею легалізації проституції. Будучи ще кандидатом у президенти, Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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