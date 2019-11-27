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29 листопада • оновлено в 12:05
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Секс-скандал із Клітіною: стало відомо про звільнення чиновниці

38.3т
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Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна, довкола якої спалахнув секс-скандал, звільнена із обійманої посади.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гонаренко. За його словами, подання на звільнення Клітіної надійшло від міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"У відповідь на моє запитання, прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайпу" (с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", – зазначив парламентар.

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Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

nv.ua

Крім того, він додав, що 27 листопада подав заяву в НАБУ на Криклія через слова Клітіної про те, що міністр причетний до корупції під час закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Олександра Клітіна Владислав Криклій  Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Петров Сергей
Петров Сергей
Поматросили и бросили
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Клиторова Саша-delete,и х о х л о т р э ш продолжается)))
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лишь в одном случае из 20-ти тигрица настигает и убивает свою жертву. Последние 100 минетов этой ****цы были проделаны зря.
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