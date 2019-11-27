Секс-скандал із Клітіною: стало відомо про звільнення чиновниці

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна, довкола якої спалахнув секс-скандал, звільнена із обійманої посади.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гонаренко. За його словами, подання на звільнення Клітіної надійшло від міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"У відповідь на моє запитання, прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайпу" (с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", – зазначив парламентар.

Олександра Клітіна nv.ua

Крім того, він додав, що 27 листопада подав заяву в НАБУ на Криклія через слова Клітіної про те, що міністр причетний до корупції під час закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.

Клітіна дала брифінг, на якому назвала чутки про себе провокацією і доказом своєї чесності.

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