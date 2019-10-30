Секс-скандал у Раді: волонтер висміяв "спецоперацію" Яременка

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що не вірить в "інформаційну спецоперацію", яку нардеп Богдан Яременко нібито провів щодо журналістів у відповідь на гучний секс-скандал.

"Розповідати про всілякі інформаційні спецоперації – це просто маячня", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи пост Яременка, який пояснював його інтимне листування.

"Маячню про всякі "спецоперації" проти журналістів у результаті підглянутого листування почав розкручувати не Яременко. Вперше я це почув від Арахамії (Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. – Ред.) після "кривавого путчу" Лізи Богуцької. Коли ця недалека написала про "заколот Порошенка", наступного дня Арахамія розповів, що це була "спецоперація", – нагадав Тука.

Розповідати про всілякі інформаційні спецоперації – це просто маячня, переконаний Тука

"Це просто дурість", – заявив він.

Волонтер визнав: народного депутата Яременка у чомусь можна зрозуміти. "Ми всі живі люди, і я не бачу нічого архіаморального в тому, що Яременко вів таке листування. Це справа особисто його, справа його сім'ї. І, чесно кажучи, я взагалі не люблю, коли обговорюють особисте життя людей", – зауважив Тука.

Разом з тим він не погодився з Яременком, який виступив проти журналістів, що "підглядають" за ним. "Будь-яка людина, що йде у політику, повинна розуміти, що вона стає публічною особою. І, крім певних принад у вигляді миготіння на телеекранах, це несе за собою купу неприємних особливостей. Найчастіше люди, які йдуть у політику, про це не здогадуються, і потім починаються гіркі розчарування", – резюмував Тука.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі поширили інформацію про те, що нібито нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною. Пізніше у своєму Facebook Яременко опублікував пост, в якому заявив: листування була спланованою "спецоперацією", спрямованою проти журналістів, які люблять підглядати у телефони.

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