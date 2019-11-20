Секс-скандал із заступницею міністра: Клітіна звернулася до українців

Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна звернулася до українців через секс-скандалу, який розгорівся навколо її призначення.

Відповідний пост розмістила вона в Fаcebook в середу, 20 листопада.

"Я дуже прошу всіх і особливо ЗМІ не поширювати сексистські закиди і фейки про мене. Зараз перебуваю у відрядженні з робочим візитом і не маю можливості активно реагувати на все це", – написала вона.

Клітіна звернулася до українців через секс-скандал

Чиновниця також оголосила, що в п'ятницю, 22 листопада, проведе брифінг, на якому готова відповісти на будь-які запитання преси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому говориться, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував переписку з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не запідозривши троллінгу.

На скандал відреагував міністр інфраструктури Владислав Криклій, заявивши, що після зізнань Клітіної "Джокеру" про роботу відомства до неї пропала довіра.

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