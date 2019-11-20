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20 листопада • оновлено в 17:51
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Секс-скандал із заступницею міністра: Клітіна звернулася до українців

4.6т
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Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна звернулася до українців через секс-скандалу, який розгорівся навколо її призначення.

Відповідний пост розмістила вона в Fаcebook в середу, 20 листопада.

"Я дуже прошу всіх і особливо ЗМІ не поширювати сексистські закиди і фейки про мене. Зараз перебуваю у відрядженні з робочим візитом і не маю можливості активно реагувати на все це", – написала вона.

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"Ох*ренна!" Як виглядає заступниця міністра, через яку оскандалилися "слуги народу". Фото

Клітіна звернулася до українців через секс-скандал

Клітіна звернулася до українців через секс-скандал

Чиновниця також оголосила, що в п'ятницю, 22 листопада, проведе брифінг, на якому готова відповісти на будь-які запитання преси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Олександра Клітіна
Місце
Україна
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Лише погляну на невинне дівоче лице, на відкриті чесні очі, як одразу вірю, що в міністерство вона потрапила завдяки професіоналізму, досвіду, знанням і таланту. Як говорить нецензурне прислів"я - видно ку*ву по очах.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
это называется служебный туризм, когда за счёт избирателей и госбюджета эта шмара путешествует по европе.
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