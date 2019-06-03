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Секс-скандал і "вкиди" про армію: журналісти дізналися, хто стане прес-секретарем Зеленського

3.7тЧитати матеріал російською

Прес-секретарем президента Володимира Зеленського може стати столична журналістка Юлія Мендель.

За даними близьких до команди президента джерел theБабеля, вона стала переможцем відбору на цю посаду. Зазначається, що сама вона не підтвердила і не спростувала цю інформацію, і запропонувала почекати на офіційні результати.

Раніше про її призначення на своїй сторінці у Facebook написав користувач під ім'ям Ілля Осадчук, якого деякі ЗМІ називають лобістом або політтехнологом.

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Зеленський звільнив ще одного заступника СБУ

Зеленський і Мендель

Зеленський і Мендель

Facebook Iuliia Mendel

Зеленський і Мендель

Зеленський і Мендель

"Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася у Херсоні, навчалася журналістиці у Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Кілька років журналіст співпрацює із The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico. У колонці для ТСН.uа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі у 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів у Єльський університет, США. Там вона отримала важливі зв'язки і зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрум. За рік до цього, у 2015 році, за програмою Міжнародного інституту преси вона і ще дев'ять журналістів із різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN", — пише видання.

Секс-скандал і "вкиди" про армію: журналісти дізналися, хто стане прес-секретарем Зеленського

Facebook Iuliia Mendel

Зазначається, що у 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні слова на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей пост зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки говорити публічно.

Секс-скандал і "вкиди" про армію: журналісти дізналися, хто стане прес-секретарем Зеленського

Facebook Iuliia Mendel

А у 2018 році Мендель спільно з російському кореспондентом NY Times Ендрю Хіггінсом відзначилася "вкидом" про корупцію у військовій сфері (навколо АТО) в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

За інформацією ЗМІ, Зеленський призначить на керівні посади в СБУ людей олігарха Ігоря Коломойського, голови МВС Арсена Авакова і фабрикатора політичних справ.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Лысый выбирал
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леня зе
леня зе
совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом-каким мать вашу?серьезно?московский-это значит российский он был в командировке.он может стать минским корреспондентом,но при этом он не будет белорусским😂🤮
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