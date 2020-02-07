Главу Державної митної служби України Максима Нефьодова засікли в елітному київському клубі Queen під час еротичного шоу.

Це особиста справа Нефьодова – в яких клубах розважатися, - якщо це зроблено не в робочий час, не за гроші платників податків, якщо це не є хабар і не оплачено якимись олігархічними структурами. Якщо це просто його приватний відпочинок, то кримінального тут нічого немає.

Але мене як громадянина України і як людину, яка свої останні 6 років віддає питанням безпеки, оборони, замість того, щоб займатися своєю звичною роботою, театром і кіно, більше хвилює те, що митниця не додала 30% від плану до Держбюджету. Тобто ми недоотримуємо мільярди гривень. При цьому депутати заявляють про те, що є дефіцит Пенсійного фонду, і що, можливо, треба взагалі відмовлятися від пенсій, а за платіжки розраховуватися собаками. Митниця ще й досі не функціонує на 100% потужності.

Тому, я думаю, зарано танцювати і розважатися. Коли в країні йде війна, коли складна ситуація, коли є дефіцит бюджету, коли була загроза внутрішнього дефолту, я думаю, більш концентруватися на роботі цілодобово.

Максим Нефьодов

Щодо цілої низки секс-скандалів за участю народних депутатів. Секс є однією із звичайних складових людського життя. Але на тлі замовлення депутатами повій під час сесії та іншої некоректної поведінки скандал з Нефьодовим виглядає кумедно, смішно.

Але з іншого боку, у нас зараз фактично відкрито вікно Овертона (вікно дискурсу, межі спектру ідей, прийнятних для обговорення в суспільстві, – Ред.). У нас відбувається десакралізація влади. Влада поводить себе в публічній сфері не взірцево. Навіть до певної міри аморально. І це викликає певну зневагу до неї у звичайних громадян. А в умовах війни це певна загроза.

Ми бачимо шалене падіння довіри громадян до всіх інституцій, до Верховної Ради, до судів. Тепер ми ще й бачимо, що буде відбуватися – хочемо ми цього чи ні – падіння довіри і до молодих реформаторів. Зрозуміло, що поведінка Нефьодова не може бути взірцем для молоді, школярів, студентів, які на нього дивляться як на молодого перспективного реформатора.

Я певен, що Нефьодов зможе покуражитися з дівчатами, як йому заманеться, на старості років, коли він піде з цієї посади, завершить реформи, доведе митницю до ідеального стану, заробить гроші – в нього велика платня. А наразі йому варто було б сконцентруватися на виконанні плану збору коштів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся