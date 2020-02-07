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8 лютого • оновлено в 08:10
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Секс-розваги Нефьодова: нічого кримінального, але...

16.2т
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Главу Державної митної служби України Максима Нефьодова засікли в елітному київському клубі Queen під час еротичного шоу.

Це особиста справа Нефьодова – в яких клубах розважатися, - якщо це зроблено не в робочий час, не за гроші платників податків, якщо це не є хабар і не оплачено якимись олігархічними структурами. Якщо це просто його приватний відпочинок, то кримінального тут нічого немає.

Але мене як громадянина України і як людину, яка свої останні 6 років віддає питанням безпеки, оборони, замість того, щоб займатися своєю звичною роботою, театром і кіно, більше хвилює те, що митниця не додала 30% від плану до Держбюджету. Тобто ми недоотримуємо мільярди гривень. При цьому депутати заявляють про те, що є дефіцит Пенсійного фонду, і що, можливо, треба взагалі відмовлятися від пенсій, а за платіжки розраховуватися собаками. Митниця ще й досі не функціонує на 100% потужності.

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Тому, я думаю, зарано танцювати і розважатися. Коли в країні йде війна, коли складна ситуація, коли є дефіцит бюджету, коли була загроза внутрішнього дефолту, я думаю, більш концентруватися на роботі цілодобово.

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

Щодо цілої низки секс-скандалів за участю народних депутатів. Секс є однією із звичайних складових людського життя. Але на тлі замовлення депутатами повій під час сесії та іншої некоректної поведінки скандал з Нефьодовим виглядає кумедно, смішно.

Але з іншого боку, у нас зараз фактично відкрито вікно Овертона (вікно дискурсу, межі спектру ідей, прийнятних для обговорення в суспільстві, Ред.). У нас відбувається десакралізація влади. Влада поводить себе в публічній сфері не взірцево. Навіть до певної міри аморально. І це викликає певну зневагу до неї у звичайних громадян. А в умовах війни це певна загроза.

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Ми бачимо шалене падіння довіри громадян до всіх інституцій, до Верховної Ради, до судів. Тепер ми ще й бачимо, що буде відбуватися – хочемо ми цього чи ні – падіння довіри і до молодих реформаторів. Зрозуміло, що поведінка Нефьодова не може бути взірцем для молоді, школярів, студентів, які на нього дивляться як на молодого перспективного реформатора.

Я певен, що Нефьодов зможе покуражитися з дівчатами, як йому заманеться, на старості років, коли він піде з цієї посади, завершить реформи, доведе митницю до ідеального стану, заробить гроші – в нього велика платня. А наразі йому варто було б сконцентруватися на виконанні плану збору коштів.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Теми
Секс-скандали в Верховній Раді України Ексклюзив
Особа
Михайло Нефедов
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Державна митна служба України
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Vlasov Yevgeniy
Vlasov Yevgeniy
Эти зеленые твари шли во власть только для того, чтобы нарубить капусты, а вовсе не ради благополучия страны.
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Журба Валентина
Журба Валентина
А почему и нет? Это ИХ ПРАВДА... https://www.youtube.com/watch?v=d2VMAh_HBM0
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Решетник Сергей
Решетник Сергей
Коли ця зелена сарана з усіх трибун волає, як тяжко "виживати" та "виховувати дітей" на міністерсько-депутатські зарплати, при цьому забезпечуючи собі ці зарплати за рахунок невиплати соціальної допомоги у півтори тисячі гривень інвалідам, та ще і в умовах війни, то не таким уже і невинним виглядає такий "відпочинок", нехай навіть і не у робочий час!
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